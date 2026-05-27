circle x black
Cerca nel sito
 

Sanità, Zullo (Fdi): "E' priorità del Governo, criticità di oggi accumulate negli anni"

'Gap di medici e differenze regionali tra le difficoltà del Ssn'

Ignazio Zullo - Fotogramma
Ignazio Zullo - Fotogramma
27 maggio 2026 | 17.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"La sanità è una priorità di questo Governo e le criticità attuali non possono essere attribuite soltanto all'Esecutivo in carica, ma derivano da problemi strutturali accumulati negli anni". Lo ha dichiarato Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia, membro della X Commissione Affari sociali e sanità del Senato, intervenendo da remoto all'evento 'Qui, per la salute di ogni donna', promosso a Roma da Organon.

CTA

Rispondendo alle critiche dell'opposizione - ovvero dalla deputata dem Ilena Malavasi intervenuta poco prima - sulla gestione della sanità pubblica, Zullo ha sottolineato come le difficoltà del sistema derivino anche dalla carenza di personale sanitario e dall'organizzazione regionale della sanità. "Abbiamo un gap di medici e infermieri che si trascina da anni e che rende più difficile garantire prevenzione, diagnosi e assistenza. Allo stesso tempo, la regionalizzazione del sistema sanitario ha creato forti differenze territoriali". Secondo Zullo, più che cambiare l'assetto costituzionale è necessario rafforzare il monitoraggio dello Stato sulle Regioni. "Serve un controllo collaborativo, non punitivo, per verificare qualità dei servizi, appropriatezza delle cure e gestione delle risorse". Zullo ha poi evidenziato la necessità di superare una visione "a compartimenti stagni" della spesa sanitaria, in particolare sul fronte farmaceutico. "Non bisogna guardare solo al costo dei farmaci - ha precisato - ma agli esiti complessivi di cura. I farmaci innovativi possono ridurre ricoveri, interventi chirurgici e costi sanitari nel lungo periodo". A questo proposito ha citato l'esempio delle nuove terapie per l'epatite C. "Grazie ai farmaci innovativi siamo riusciti a ridurre drasticamente l'evoluzione della malattia verso cirrosi e trapianto di fegato, con benefici enormi sia per i pazienti sia per il sistema sanitario", ha ricordato.

Nel suo intervento, Zullo ha richiamato anche il tema della medicina di genere. "Molte patologie hanno una prevalenza diversa tra uomini e donne e richiedono percorsi specifici. Per questo ho presentato una proposta di legge sulla medicina di genere attualmente all’esame della Commissione Sanità". Infine, il senatore ha acceso i riflettori sull'emicrania cronica, patologia che colpisce in particolare le donne. "Abbiamo proposto l’inserimento dell’emicrania cronica tra le malattie croniche riconosciute nei Lea. E' una patologia spesso sottovalutata, ma con un forte impatto sanitario, sociale e lavorativo", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sanità governo ssn senatore zullo
Vedi anche
News to go
Conti correnti: ecco quando possono scattare i controlli del fisco
Camporini critica Vannacci: "Non è appropriato per un militare fare politica in uniforme"
Il grande risiko sbarca a Venezia, Lovaglio al congresso Uilca: "Tutte le strade portano a Siena"
News to go
Sciopero 29 maggio, da scuola a sanità: i settori coinvolti dallo stop
Bombardieri apre a Orsini: "Dice che i salari sono bassi? E' un passo avanti, ma ora discutiamo di contrattazione secondo livello"
Vigilanza Rai, Floridia: "Mancata audizione Giorgetti? Dimostra che sono in difficoltà"
News to go
Ferrarelle, risultati in crescita nel 2025: +3,5% in un anno
Confindustria, Orsini: "Sui salari serve responsabilità sociale tutti" - Video
"Servono scelte coraggiose per salvare l'industria", il messaggio di Confindustria alla politica - Videonews della nostra inviata
Mps, Lovaglio smentisce disaccordi in Cda: "C'è concordia". No comment su rumors su Banco Bpm - Video
Garlasco, Lovati: "Soliloqui Sempio? Se si processano pensieri tutti colpevoli" - Video
News to go
Elezioni comunali, i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza