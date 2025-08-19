circle x black
Schiacciato da un camion nel Salento: morto meccanico 65enne

La tragedia sulla strada che collega Taurisano a Miggiano. L'uomo stava intervenendo sul mezzo che aveva subito un guasto in strada

19 agosto 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
Ennesimo incidente mortale sul lavoro nel Salento. A perdere la vita un meccanico 65enne, rimasto schiacciato da un camion. L'uomo, Sergio Casarano di Racale, era intervenuto per il camion in panne sulla strada che collega Taurisano a Miggiano, in provincia di Lecce, e durante le fasi delle riparazioni è rimasto schiacciato a causa di un cedimento.

Soccorso in codice rosso è stato trasportato all'ospedale di Tricase dove è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto è intervenuta la Polizia e la procura di Lecce ha disposto il sequestro del mezzo.

in Evidenza