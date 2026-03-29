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Scontro tra auto e moto a Roma, muore un giovane di 33 anni

Alla guida dell'auto un ragazzo di 30 anni accompagnato in ospedale per accertamenti

Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni - Fotogramma
Pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni - Fotogramma
29 marzo 2026 | 11.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Grave incidente stradale tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman nella mattina di oggi, domenica 29 marzo, a Roma. Il motociclista, un italiano di 33 anni, è morto sul colpo mentre il conducente dell'auto, italiano di 30 anni, è stato accompagnato all'ospedale San Giovanni per gli accertamenti di rito. L'incidente in via Mestre altezza via Monselice, nei pressi della stazione Tuscolana. Le indagini sono in corso da parte del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale.

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incidente stradale morte Roma motociclista morto stazione tuscolana cronaca news roma news
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