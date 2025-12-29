circle x black
Cerca nel sito
 

Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti

La vittima, Pietro Fontana, originario di Mesoraca, nel Crotonese, aveva 33 anni

Scontro tra un furgone e due auto sulla Ss 106, un morto e tre feriti
29 dicembre 2025 | 22.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un altro tragico incidente sulla Ss 106 Jonica nel Catanzarese. Per cause da accertare, un furgone e due auto, tra cui una Jeep Compass e una Toyota Yaris, si sono scontrate all'altezza del Comune di Belcastro. Nell'impatto, il conducente della Toyota Yaris ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. La vittima, Pietro Fontana, originario di Mesoraca, nel Crotonese, aveva 33 anni.

Altre tre persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, e affidate alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Sul posto anche carabinieri, personale Anas e i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica. Il traffico è provvisoriamente bloccato nel tratto della Ss 106 interessato dall'incidente al fine di consentire le operazioni di soccorso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente scontro vittima feriti
Vedi anche
News to go
Capodanno, arriva il freddo artico: le previsioni meteo
Trump: "Putin vuole che l'Ucraina abbia successo". E Zelensky ride - Video
Trump: "Ucraina attacca in Russia". E Zelensky ascolta sconsolato - Video
News to go
Campania tra le regioni più giovani d'Italia, il censimento Istat
News to go
Capodanno più caro per le famiglie italiane, su i prezzi del cenone
News to go
Feste, case vuote più esposte ai furti: come proteggersi
News to go
Tumori, calano morti in Italia ma è fuga dal Sud per chirurgia seno
News to go
Google Maps, nuova funzione salva in automatico posizione del parcheggio
News to go
Caro voli, la denuncia: "Prezzi alle stelle durante le festività"
News to go
Santo Stefano, partenze e rientri: traffico intenso
News to go
Tecnologia protagonista anche delle feste di Natale
News to go
Caro prezzi, vigilia di Natale più cara per le famiglie italiane


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza