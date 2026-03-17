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Scuola, conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua: quando iniziano e quanto durano

Quasi tutti gli istituti resteranno chiusi da giovedì 2 a martedì 7 aprile, per tornare in classe mercoledì 8. Liguria e Trentino però hanno un calendario diverso

Un'aula vuota - (Fotogramma/Ipa)
Un'aula vuota - (Fotogramma/Ipa)
17 marzo 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Conto alla rovescia per le vacanze di Pasqua. La pausa dalla scuola per studenti e insegnanti, l'ultima prima della fine dell'anno, dura circa una settimana. Secondo i calendari scolastici - definiti dalle singole regioni -, nel 2026 quasi tutti gli istituti resetranno chiusi da giovedì 2 a martedì 7 aprile, per tornare in classe mercoledì 8.

Quest'anno infatti Pasqua cade domenica 5 aprile seguita dal Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) il 6, giornate di festa che comportano la chiusura delle scuole in tutta Italia.

Il calendario delle vacanze di Pasqua regione per regione

In tutte le regioni, a parte due, i banchi resteranno dunque vuoti da giovedì 2 a martedì 7 aprile. A fare la differenza sono solo due. In Liguria infatti si va in vacanza il 2 aprile come tutti gli altri ma si torna prima, martedì 7 aprile. In Trentino invece le vacanze sono leggermente più lunghe: si inizia sempre il 2 ma si torna in classe giovedì 9 aprile.

Gli altri giorni di festa

Fino alla fine dell'anno scolastico, ci sono ancora tre festività a disposizione di studenti e insegnanti. Il 25 aprile, che quest'anno cade di sabato: quindi a beneficiarne saranno solo gli alunni che vanno a scuola per 6 giorni (settimana lunga). L'1 maggio che cade di venerdì: per chi va a scuola 5 giorni su 7 il weekend si allunga. E il 2 giugno, che cade di martedì. In questi ultimi due casi il ponte viene deciso dalle singole regioni e istituti.

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scuola cvacanze pasqua scuola pasqua vacanze 2026 scuola news cronaca news
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