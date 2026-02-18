circle x black
Scuola Superiore Magistratura, Palazzi nominato componente Comitato Direttivo

Il magistrato, ora procuratore di Viterbo, aveva vinto i ricorsi al Tar e al Consiglio di Stato

18 febbraio 2026 | 20.49
Redazione Adnkronos
Dopo la vittoria al Tar e al Consiglio di Stato Mario Palazzi è stato nominato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Il Csm, rieditando il potere concorsuale alla luce delle sentenza dei giudici amministrativi, ha portato questa mattina in plenum la nuova delibera della sesta commissione e Palazzi con 15 voti ha prevalso su Roberto Peroni Ranchet che ne ha ottenuti 14.

Una vicenda nata dal ricorso contro la delibera del 6 marzo 2024 presentato dal magistrato, per anni in forza alla Dda della capitale e nominato nel frattempo procuratore di Viterbo, e accolto prima dai giudici amministrativi della prima sezione che ha retto poi il vaglio dei magistrati di Palazzo Spada che avevano respinto nei mesi scorsi l’appello proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. I giudici amministrativi avevano ritenuto fondato il rilevo per cui Palazzi, escluso dalla nomina a componente del Direttivo della Scuola, non era stato mai comparato con altri due candidati che erano stati prescelti nella stessa procedura e per lo stesso settore penale. E ora nel riesercitare il potere il Csm ha proceduto alla comparazione e nel voto di questa mattina ha prevalso di profilo di Palazzi.

