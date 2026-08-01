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Scuola, Valditara: "Divieto di burqa in classe e corsi di italiano per genitori di studenti stranieri"

Il ministro dell'Istruzione annuncia che presenterà un emendamento a ddl Sicurezza

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - (Fotogramma/Ipa)
Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara - (Fotogramma/Ipa)
01 agosto 2026 | 21.08
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

"Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola. Prevedremo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe". E' quanto annuncia il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un'intervista al Corriere della Sera.

"Organizzerò una grande assise a novembre per discutere dell’integrazione dei ragazzi stranieri, invitando esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulte degli studenti. Lì - prosegue Valditara - presenteremo la nostra visione e le misure già avviate in nome di un'Italia che sappia accogliere nel rispetto dell’identità e dei valori del nostro Paese. Il tema - sottolinea - è la condivisione dei nostri valori anche per chi viene da culture distanti".

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