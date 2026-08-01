"Presenterò un emendamento al ddl Sicurezza per vietare il burqa a scuola. Prevedremo anche corsi di italiano per i genitori stranieri per evitare che uno studente disimpari a casa quanto appreso in classe". E' quanto annuncia il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in un'intervista al Corriere della Sera.

"Organizzerò una grande assise a novembre per discutere dell’integrazione dei ragazzi stranieri, invitando esponenti delle forze politiche, sindacati, docenti, esperti, consulte degli studenti. Lì - prosegue Valditara - presenteremo la nostra visione e le misure già avviate in nome di un'Italia che sappia accogliere nel rispetto dell’identità e dei valori del nostro Paese. Il tema - sottolinea - è la condivisione dei nostri valori anche per chi viene da culture distanti".