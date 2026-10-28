"Quando mi accusano di essere l’assassino di Chiara Poggi faccio fatica a rispondere perché oggi sono talmente saturo che è come se una parte di emozioni fossero spente". Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, risponde così alle domande di Bianca Berlinguer nell'intervista che 'È sempre Cartabianca' trasmette stasera, 28 ottobre, su Retequattro.

Tutti i dettagli che stanno emergendo non modificano la convinzione di base sulla colpevolezza di Alberto Stasi: "No, perché non mi fido neanche di quelle notizie". Sempio è indagato dalla procura di Pavia. "È la difesa di Stasi che mi ci ributta dentro tutte le volte, che spinge per cercare di far ripartire le indagini contro di me". Se avesse la possibilità di stare seduto a parlare con Alberto Stasi, che cosa gli direbbe? "Gli direi: 'Ma tu ci credi davvero a tutto, a tutto questo casino che avete fatto partire?'".

Tornano sotto i riflettori video realizzati in passato da Sempio. In uno affermava che lo stupro è "una dimostrazione di forza del maschio". "Era in una conversazione più ampia che aveva come tema come mai si dice che molte donne, tra le proprie fantasie erotiche, abbiano quella dello stupro", dice il 38enne. È vero che avrebbe provato a pagare per rimuovere quelle frasi? "No, quella cosa lì è totalmente falsa". Finora Sempio non ha risposto alle domande dei magistrati. Risponde, invece, ai giornalisti: "Sono due piani totalmente diversi. Quando andiamo in televisione stiamo sparando a salve, stiamo spiegando le nostre questioni. Ma la parte vera, la parte giuridica, è un’altra cosa". Al di là di questo, "la maggior parte delle conseguenze negative le ho avute dall’attenzione mediatica».