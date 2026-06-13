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Sesso in pieno centro a Gazoldo degli Ippoliti, testimoni mandano video a carabinieri: coppia denunciata

Qualcuno, girando per il centro del paese in provincia di Mantova, aveva pensato che stessero girando un film

Caserma - Carabinieri
Caserma - Carabinieri
13 giugno 2026 | 12.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Qualcuno, girando per il centro di Gazoldo degli Ippoliti (Mantova), aveva pensato che stessero girando un film avendo notato una coppia intenta in una performance d’amore. Ma notando l’assenza di telecamere e regista, le persone che hanno assistito alla scena 'hot' si sono rese conto che nulla sarebbe finito sul grande o piccolo schermo. E così qualche spettatore non pagante ha pensato di fare un 'ciak' con il proprio cellulare e inviare il video ai carabinieri della stazione.

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Ai militari che hanno ricevuto la busta contenente una chiavetta Usb con le immagini piccanti non è rimasto altro da fare che iniziare l'indagine cercando prima di tutto di risalire a luogo, ovvero il centro di Gazoldo degli Ippoliti. Le successive ricerche hanno permesso di raccogliere "gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti soggetti protagonisti dell’incontro all’aperto": 59 anni lui e 43 anni lei, si legge nella nota dell'Arma. I due sono stati denunciato per il reato di atti osceni in luogo pubblico.

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sesso in pieno centro atti osceni in luogo pubblico Gazoldo degli Ippoliti sesso in strada Gazoldo degli Ippoliti Gazoldo degli Ippoliti video coppia sesso
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