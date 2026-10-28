La siepe è verdissima e potata benissimo, ma 'deborda' di una quindicina di centimetri rispetto al marciapiede. Non importa che il marciapiede sia largo due metri, senza contare la pista ciclabile. Per i condomini di una palazzina di Mestre, si legge sul Gazzettino, è scattata una multa da 182,30 euro a testa (130 se pagata entro 5 giorni).

Secondo i vigili il condominio sarebbe responsabile di "restringere la strada". La multa di quasi 200 euro è singola, cioè ogni condomino è stato sanzionato: in tutto i verbali sono 12.

"Siamo rimasti tutti spiazzati da queste sanzioni: capisco che i vigili facciano il loro lavoro, ma bastava chiamarci come amministratori e avremmo provveduto a limare ulteriormente la siepe", ha detto al quotidiano l’amministratrice di condominio Margherita Gonella. "E' una sanzione moralmente inaccettabile – afferma una dei condomini – Al condominio ci stava, ai singoli no. Così hanno incassato duemila euro in un colpo solo".

"È stato semplicemente applicato quanto previsto dalla Cassazione: la responsabilità è collegiale e solidale quindi vanno multati tutti i comproprietari", ha ribattuto il comandante della polizia locale veneziana, Marco Agostini.