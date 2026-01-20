circle x black
Sindaci del Messinese travolti da onda durante una diretta su Fb: "Non fate come noi" - Video

Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, flagellato dal maltempo

Le immagini dal video postato su Fb
20 gennaio 2026 | 20.39
Redazione Adnkronos
Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un'onda anomala, mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa nel Messinese, per mostrare i danni, provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia.

I due stavano facendo una diretta Facebook quando l'onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. "Non fate quello che abbiamo fatto noi - scrive - State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un'onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry".

