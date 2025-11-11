circle x black
Cerca nel sito
 

Siri, inchiesta corruzione: nuovo conflitto attribuzione, caso torna davanti a Consulta

Siri, inchiesta corruzione: nuovo conflitto attribuzione, caso torna davanti a Consulta
11 novembre 2025 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna davanti alla Consulta la questione dell’utilizzabilità delle intercettazioni nell’ambito del procedimento che vede indagato l’ex senatore leghista ed ex sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, accusato di corruzione. Il gup di Roma nel corso dell’udienza preliminare ha accolto la richiesta della procura di sollevare un nuovo conflitto di attribuzione, il secondo, davanti alla Corte Costituzionale. La richiesta dei pm era arrivata dopo il secondo diniego da parte del Senato in relazione all’utilizzabilità di alcune intercettazioni. L’ex senatore leghista, al quale vengono contestati due episodi di corruzione, ha chiesto nel 2021 di essere processato con il rito abbreviato.

“Per un conflitto tra poteri dello Stato al quale l’ex senatore Siri è estraneo questo procedimento sembra destinato a durare un’eternità - commenta all’Adnkronos il difensore di Siri, l’avvocato Alberto Berardi - Noi abbiamo chiesto nel 2021 il giudizio abbreviato perché vogliamo chiuderla in udienza preliminare ma ora occorrerà attendere probabilmente un altro anno e mezzo. Essendo un conflitto tra ufficio giudiziario e Senato noi non possiamo nemmeno partecipare al giudizio davanti alla Consulta. Per effetto di questo conflitto che si perpetua Siri non ha diritto a una sentenza sulla sua posizione”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consulta Siri intercettazioni processo
Vedi anche
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza