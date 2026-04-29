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Incidente al luna park di Siviglia: il cavo si spezza, la cabina precipita - Video

È successo pochi giorni fa, venerdì 24 aprile 2026, nella Calle del Infierno, l'area attrazioni della Feria de Abril

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29 aprile 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Pauroso incidente al luna park di Siviglia. È successo pochi giorni fa, venerdì 24 aprile 2026, intorno alle 20:20, nella Calle del Infierno, l'area attrazioni della Feria de Abril. La giostra in questione è la 'Steel Max', nota anche come 'la fionda'. All'interno della capsula - quando uno dei due cavi si è staccato - c'erano due minorenni, uno di undici e l'altro di diciassette anni.

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Cos'è successo? Qual è stata la dinamica di questo incidente? Dopo la rottura del cavo, la capsula ha perso simmetria, urtando uno dei piloni e rimanendo inclinata a 5 metri di altezza. L'attrazione è stata in seguito sequestrata e la Policia Nacional ha aperto un'indagine. Sono stati 4 i feriti lievi: oltre ai due ragazzi sulla giostra, anche due persone a terra, colpite da alcuni piccoli 'pezzi' della giostra, volati via dopo l'impatto.

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Siviglia luna park Siviglia incidente luna park Siviglia
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