Michelangelo Ammoniti si aggiunge agli 'chef tristellati'
È stata presentata la settantunesima edizione della Guida Michelin Italia e, come ogni anno, anche la "costellazione astrale" 2026 si arricchisce: 1 nuova insegna conquista le ambite tre stelle, 'La Rei Natura' di Michelangelo Mammoliti; 2 ristoranti entrano nella categoria due stelle, e ben 22 ottengono la loro prima stella, entrando ufficialmente nell’universo dell’eccellenza gastronomica.
Ecco la guida completa: in neretto sono segnati i nuovi ristoranti della categoria.
Alba - Piazza Duomo
Brunico - Atelier Moessmer Norbert Niederkofler
Brusaporto - Da Vittorio
Castel di Sangro - Reale
Firenze - Enoteca Pinchiorri
Milano - Enrico Bartolini al Mudec
Modena - Osteria Francescana
Nerano - Quattro Passi
Orta San Giulio - Villa Crespi
Roma - La Pergola
Rubano - Le Calandre
Runate - Dal Pescatore
Senigallia - Uliassi
Serralunga d'Alba - La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti
Verona - Casa Perbellini 12 Apostoli
Anacapri - L'Olivo
Bergamo - Villa Elena
Brusciano - Taverna Estia
Castellammare di Stabia - Piazzetta Milù
Cervere - Antica Corona Reale
Cioccaro - Locanda Sant'Uffizio Enrico Bartolini
Colle di Val d'Elsa - Arnolfo
Cornaredo - D'O
Firenze - Santa Elisabetta
Gargnano - Villa Feltrinelli
Godia - Agli Amici
Imola - San Domenico
Ischia - daní maison
Isola Vulcano - I Tenerumi
Licata - La Madia
Longiano - Magnolia
Lonigo - La Peca
Lughetto - Antica Osteria Cera
Marzocca - Madonnina del Pescatore
Milano - Andrea Aprea
Milano - Verso Capitaneo
Milano - Seta by Antonio Guida
Montalcino - Campo del Drago
Montemerano - Caino
Napoli - George Restaurant
Oppeano - Famiglia Rana
Ragusa - Duomo
Roma - Il Pagliaccio
Roma - Acquolina
Roma - Enoteca La Torre
Sarentino - Terra The Magic Place
Taormina - St. George by Heinz Beck
Telese - Krèsios
Tirolo - Castel fine dining
Trieste - Harry's Piccolo
Venezia - Glam Enrico Bartolini
Viareggio - Il Piccolo Principe
Vico Equense - Torre del Saracino
ABRUZZO
Civitella Casanova - La Bandiera
Guardiagrele - Villa Maiella
Montepagano - D.one Ristorante Diffuso
San Salvo Marina - Al Metrò
Sant'Omero - Zunica 1880 a Villa Corallo
BASILICATA
Lavello - Don Alfonso 1890 San Barbato
Matera - Vitantonio Lombardo
CALABRIA
Lamezia Terme - Abbruzzino Oltre
Marina di Gioiosa Ionica - Gambero Rosso
San Giovanni in Fiore - Hyle
Santa Cristina d'Aspromonte - Qafiz
Strongoli - Dattilo
CAMPANIA
Amalfi - Sensi
Amalfi - La Caravella dal 1959
Amalfi - Glicine
Amalfi - Alici
Ariano Irpino - Maeba Restaurant
Bacoli - Caracol
Baronissi - Cetaria
Capri - Le Monzù
Conca dei Marini - Il Refettorio
Eboli - Il Papavero
Forio - Isola di Ischia - Umberto a Mare
Furore - Bluh Furore
Gragnano - O Me O Il Mare
Lacco Ameno - Indaco
Marina del Cantone - Taverna del Capitano
Massa Lubrense - Relais Blu
Napoli - ARIA
Napoli - Veritas
Napoli - Il Ristorante Alain Ducasse Napoli
Nola - Re Santi e Leoni
Paestum - Tre Olivi
Paestum - Le Trabe
Pompei - President
Positano - Zass
Positano - Li Galli
Praiano - Un Piano nel Cielo
Ravello - Rossellinis
Ravello - Il Flauto di Pan
Sant'Agata sui Due Golfi - Don Alfonso 1890
Sant'Agnello - Don Geppi
Somma Vesuviana - Contaminazioni Restaurant
Sorrento - Il Buco
Sorrento - Terrazza Bosquet
Sorrento - Lorelei
Squille - Marotta
Telese Terme - La Locanda del Borgo
Ticciano - Cannavacciuolo Countryside
Vallesaccarda - Oasis - Sapori Antichi
Vico Equense - Antica Osteria Nonna Rosa
Vietri sul Mare - Volta del Fuenti by Michele De Blasio
EMILIA-ROMAGNA
Bagno di Romagna - Ristorante del Lago
Bologna - I Portici
Borgonovo Val Tidone - La Palta
Castel Maggiore - Iacobucci
Cesenatico - La Buca
Cesenatico - Ancòra
Codigoro - La Zanzara
Fiorano Modenese - Alto
Maranello - Cavallino
Modena - L'Erba del Re
Modena - Al Gatto Verde
Parma - Inkiostro
Pennabilli - Il Piastrino
Polesine Parmense - Antica Corte Pallavicina
Rimini - Da Lucio
Rimini - Abocar Due Cucine
Rimini - Guido
Rubbianino - Ca' Matilde
Rubiera - Osteria del Viandante
San Piero in Bagno - Da Gorini
Sasso Marconi - Casa Mazzucchelli
Savigno - Trattoria da Amerigo
FRIULI VENEZIA-GIULIA
Cormons - Trattoria al Cacciatore – La Subida
Dolegna del Collio - L'Argine a Vencò
Ruda - Osteria Altran
San Quirino - La Primula
Sappada - Laite
LAZIO
Acuto - Colline Ciociare
Ariccia - Sintesi
Fiumicino - Il Tino
Fiumicino - Pascucci al Porticciolo
Genazzano - Marco Bottega Ristorante
Labico - Antonello Colonna Labico
Pontinia - Mater1apr1ma
Ponza - Acqua Pazza
Rivodutri - La Trota
Roma - Pulejo
Roma - Orma Roma
Roma - INEO
Roma - Pipero Roma
Roma - Il Convivio Troiani
Roma - Per Me Giulio Terrinoni
Roma - Achilli al Parlamento
Roma - Imàgo
Roma - Moma
Roma - La Terrazza
Roma - Marco Martini Restaurant
Roma - Aroma
Roma - All'Oro
Roma - Glass Hostaria
Roma - Zia
Roma - Idylio by Apreda
Tivoli - Al Madrigale | Nuova Cucina Rurale
Trevinano - La Parolina
LIGURIA
Alassio - Nove
Andora - Vignamare
Cavi di Lavagna - Impronta d'Acqua
Dolcedo - Equilibrio
Genova - Il Marin
Genova - San Giorgio
Imperia - Sarri
Noli - Vescovado
Portofino - Cracco Portofino
Sanremo - Paolo e Barbara
Sestri Levante - Rezzano Cucina e Vino
Ventimiglia - Casa Buono
LOMBARDIA
Albavilla - Il Cantuccio
Albiate - Grow Restaurant
Bergamo - Impronte
Borgonato - Due Colombe
Calvisano - Al Gambero
Cavernago - Il Saraceno
Cernobbio - Materia
Como - Kitchen
Concesio - Miramonti l'Altro
Cornaredo - Olmo
Desenzano del Garda - Esplanade
Fagnano Olona - Acquerello
Fasano del Garda - Lido 84
Fasano del Garda - Il Fagiano
Gargnano - La Tortuga
Limone sul Garda - Senso Lake Garda Alfio Ghezzi
Lodi - La Coldana
Lomazzo - Trattoria contemporanea
Madesimo - Il Cantinone e Sport Hotel Alpina
Manerba del Garda - Capriccio
Mantello - La Preséf
Milano - Cracco in Galleria
Milano - Berton
Milano - Sadler
Milano - Contraste
Milano - Iyo
Milano - Il Luogo Aimo e Nadia
Milano - Sine by Di Pinto
Milano - Moebius Sperimentale
Milano - Iyo Kaiseki
Milano - Anima
Milano - Procaccini
Milano - Abba
Milano - Horto
Milano - Joia
Monza - Il Circolino
Olgiate Olona - Acqua
Oltressenda Alta - Contrada Bricconi
Origgio - Olio
Ponte San Pietro - Cucina Cereda
Pralboino - Leon d'Oro
Pudiano - Sedicesimo Secolo
Puegnago sul Garda - Casa Leali
Saronno - sui generis.
Sirmione - La Rucola 2.0
Sirmione - La Speranzina Restaurant & Relais
Sirmione - Tancredi
Sorisole - Assonica
Torno - Il Sereno Al Lago
Torrazza Coste - Villa Naj
Trescore Balneario - LoRo
Treviglio - San Martino
Vigevano - I Castagni
Villa d'Almè - Osteria della Brughiera
Villa di Chiavenna - Lanterna Verde
MARCHE
Gabicce Monte - Dalla Gioconda
Loreto - Andreina
Montemonaco - Il Tiglio
Pesaro - Nostrano
Porto San Giorgio - Retroscena
Recanati - Casa Bertini
MOLISE
Agnone - Locanda Mammì
PIEMONTE
Alba - Locanda del Pilone
Asti - Cannavacciuolo Le Cattedrali Asti
Canale - All'Enoteca
Domodossola - Atelier
Monforte d'Alba - FRE
Monforte d'Alba - Borgo Sant'Anna
Novello Massimo - Camia
Orta San Giulio - Andrea Monesi - Locanda di Orta
Pettenasco - Cannavacciuolo by the Lake
Pinerolo - Trattoria Zappatori
Piobesi d'Alba - 21.9
Pollone - Il Patio
Priocca - Il Centro
San Maurizio Canavese - La Credenza
Santo Stefano Belbo - Il Ristorante di Guido da Costigliole
Serralunga d'Alba - Guidoristorante
Soriso - Al Sorriso
Tigliole - Ca' Vittoria
Torino - Andrea Larossa
Torino - Cannavacciuolo Bistrot
Torino - Condividere
Torino - Del Cambio
Torino - Vintage 1997
Torino - Carignano
Torino - Piano35
Torino - Unforgettable
Treiso - La Ciau del Tornavento
Venaria - Reale Dolce Stil Novo alla Reggia
Vernante - Nazionale
PUGLIA
Carovigno - Dissapore di Andrea Catalano
Lecce - Primo Restaurant
Manduria - Casamatta
Polignano a Mare - Pashà
Putignano - Angelo Sabatelli
Savelletri - Due Camini
Trani - Casa Sgarra
Trani - Quintessenza
SARDEGNA
Baia Sardinia - Capogiro
Porto Cervo - Italo Bassi Confusion Restaurant
Pula - Fradis Minoris
San Pantaleo - Il Fuoco Sacro
San Teodoro - Gusto by Sadler
SICILIA
Archi - Zash
Bagheria - Lìmù
Bagheria - I Pupi
Catania - Coria
Catania - Sapio
Isola Vulcano - Il Cappero
Linguaglossa - Shalai
Malfa - Signum
Marina di Ragusa - Votavota
Noto - Crocifisso
Palermo - Mec Restaurant
Ragusa - Locanda Don Serafino
Siracusa - Cortile Spirito Santo
Taormina - La Capinera
Taormina - Otto Geleng
Taormina - Principe Cerami
Taormina - Vineria Modì
Terrasini - Il Bavaglino
TOSCANA
Arezzo - Octavin
Badia - A Passignano Osteria di Passignano
Casanova di Terricciola - Cannavacciuolo Vineyard
Castelnuovo Berardenga - Il Visibilio
Castelnuovo Berardenga - L'Asinello
Castelnuovo Berardenga - Contrada
Castelnuovo Berardenga - Il Poggio Rosso
Castiglione della Pescaia - La Trattoria Enrico Bartolini
Chiusdino - Saporium
Fiesole - Serrae Villa Fiesole
Firenze - Atto di Vito Mollica
Firenze - Luca's by Paulo Airaudo
Firenze - Gucci Osteria da Massimo Bottura
Firenze - Il Palagio
Firenze - Borgo San Jacopo
Firenze - Saporium Firenze
Forte dei Marmi - Lorenzo
Forte dei Marmi - Lux Lucis
Forte dei Marmi - La Magnolia
Forte dei Marmi - Sciabola
Forte dei Marmi - Bistrot
Fosdinovo - Locanda de Banchieri
Gaiole in Chianti - Il Pievano
Ghirlanda - Bracali
Marina di Bibbona - La Pineta
Marina di Grosseto - Gabbiano 3.0
Marlia - Butterfly
Montalcino - La Sala dei Grappoli
Montepulciano - Osmosi
Porto Ercole - Il Pellicano
Prato - Paca
San Casciano dei Bagni - Castello di Fighine
San Gimignano - Linfa
San Martino - Il Falconiere
Seggiano - Silene
Tavarnelle Val di Pesa - La Torre
Viareggio - Romano
Viareggio - Lunasia
Vinci - Atman
TRENTINO ALTO ADIGE
Arco - Peter Brunel Ristorante Gourmet
Badia - Porcino
Bressanone - Apostelstube
Castelbello - Kuppelrain
Cavalese - El Molin
Corvara in Badia - La Stüa de Michil - Simone Cantafio
Dobbiaco - Tilia
Lagundo - Luisl Stube
Madonna di Campiglio - Stube Hermitage
Madonna di Campiglio - Dolomieu
Madonna di Campiglio - Il Gallo Cedrone
Merano - Sissi
Merano - In Viaggio - Claudio Melis
Merano - Prezioso
Moena - Malga Panna
Molini - Schöneck
Mules - Gourmetstube Einhorn
Nova Levante - Johannesstube
Ortisei - Anna Stuben
Pinzolo - Grual
Ravina - Locanda Margon
San Martino in Passiria - Quellenhof Gourmetstube 1897
San Michele - Zur Rose
San Michele - Osteria Acquarol
Selva di Val Gardena - Alpenroyal Gourmet
Selva di Val Gardena - Suinsom
UMBRIA
Capodacqua - Une
Norcia - Vespasia
Perugia - Ada
Torgiano - Elementi
VALLE D’AOSTA
Aosta - Paolo Griffa al Caffè Nazionale
Aosta - Vecchio Ristoro
Breuil Cervinia - Wood
Cogne - Le Petit Bellevue
VENETO
Altissimo - Casin del Gamba
Arzignano - Damini Macelleria & Affini
Asiago - La Tana Gourmet
Barbarano Vicentino - Aqua Crua
Borgoricco - Storie d'Amore
Brenzone sul Garda - Nin
Cavaion Veronese - Oseleta
Corrubbio - Amistà
Cortina d'Ampezzo - Tivoli
Cortina d'Ampezzo - SanBrite
Malcesine Vecchia - Malcesine
Malo - La Favellina
Mazzorbo - Venissa
Oderzo - Gellivs
Plois - Dolada
Pontelongo - Lazzaro 1915
Puos d'Alpago - Locanda San Lorenzo
Schio - Spinechile
Scorzè - San Martino
Venezia - Quadri
Venezia - Local
Venezia - Oro Restaurant
Venezia - Agli Amici Dopolavoro
Venezia - Wistèria
Venezia - Palais Royal Restaurant
Verona - Iris Ristorante
Verona - Il Desco
Vicenza - Matteo Grandi in Basilica