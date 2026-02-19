circle x black
Cerca nel sito
 

Strage Crans-Montana, Lo Voi: "Accordo per cooperazione rafforzata con la Svizzera"

Il procuratore capo di Roma dopo l'incontro con i pm vallesi: "Selezione documenti nostro interesse con partecipazione inquirenti italiani"

Le Constellation (Afp)
Le Constellation (Afp)
19 febbraio 2026 | 17.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“E’ stato un incontro molto fruttuoso e produttivo. Innanzitutto voglio esprimere a titolo personale e anche a nome del mio Ufficio il più profondo cordoglio nei confronti delle famiglie, delle tante famiglie, non solo svizzere, ma anche italiane, francesi e di altri Paesi che sono state colpite da questa tragedia e la nostra più sincera vicinanza a tutti coloro che sono stati feriti, ai loro familiari, molti dei quali sono in cura in Italia”. Lo ha detto il procuratore di Roma Francesco Lo Voi nel corso di un incontro stampa presso l’Ufficio federale di Giustizia di Berna al termine del vertice con i pm vallesi sulla strage di Capodanno a Crans Montana avvenuta in seguito al rogo nel bar Le Constellation, in cui hanno perso la vita 41 giovani e altri 115 sono rimasti feriti. All’incontro hanno partecipato anche il procuratore aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio titpolare del fascicolo aperto a piazzale Clodio.

“Desidero ringraziare le autorità svizzere – ha sottolineato Lo Voi - per avere voluto organizzare questo incontro come primo passo dell'esecuzione della rogatoria e che ha visto oggi un accordo sulla possibilità di cooperare in maniera rafforzata nelle attività di esecuzione anche attraverso, per esempio, la selezione dei documenti che possono essere di interesse per l'autorità giudiziaria italiana e che sono stati già raccolti insieme a numerosissimi altri elementi di prova da parte della procura generale di Sion. Documenti che quindi potranno essere raccolti e selezionati anche con la partecipazione degli inquirenti italiani. Tutto questo in un regime di reciprocità, nel senso che anche gli accertamenti che sono stati compiuti dall'Italia nel corso delle indagini svolte dalla Procura di Roma potranno essere messi a disposizione su loro richiesta, se ne avranno bisogno, dei colleghi svizzeri”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crans montana strage crans montana crans montana incendio crans montana ultime notizie
Vedi anche
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza