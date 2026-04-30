circle x black
Cerca nel sito
 

Strage Gorla, Anvcg: "Istituzione giorno del ricordo è una profonda soddisfazione"

Istituito il 20 ottobre il Giorno del Ricordo dei Piccoli Martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre

Strage Gorla, Anvcg:
30 aprile 2026 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Per noi, vittime civili che abbiamo vissuto la guerra da bambini, ricordare i piccoli martiri di Gorla e i bambini vittime di tutte le guerre significa affermare che ogni vita innocente spezzata dalla guerra è una ferita che provoca conseguente indelebili", così il Presidente Nazionale dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Anvcg) nel commentare l'istituzione - il 20 ottobre - del Giorno del Ricordo dei Piccoli Martiri della strage di Gorla e delle piccole vittime di tutte le guerre.

CTA

"Il voto unanime del Parlamento alla proposta di legge testimonia che la memoria delle vittime civili di guerra è un valore condiviso da tutte le forze politiche e tiene conto delle stragi che oggi si consumano nelle aree del mondo interessate dai conflitti. Questo atto assume un significato particolare nel contesto attuale, in cui i conflitti armati continuano a provocare morte e sofferenze in molte parti del mondo", commenta l'associazione.

Una battaglia in cui Anvcg è impegnata da molti anni, già quando nel 2024 - a 80 anni dalla strage - l'associazione ha commemorato l'evento insieme al Comitato dei Familiari dei Piccoli Martiri e al Comune di Milano. "In un momento storico in cui i conflitti armati continuano a colpire i civili, istituire una giornata dedicata alle piccole vittime di guerra è un dovere nei confronti di chi non c'è più e una responsabilità verso le generazioni future", conclude Vigne.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Strage Gorla Giorno del Ricordo Piccoli Martiri Guerra Civile
Vedi anche
Due ebrei accoltellati a Londra, il momento in cui l'aggressore viene fermato - Video
Flottilla, Tel Aviv: "Circa 175 attivisti ora a bordo di imbarcazioni israeliane diretti in Israele, si divertono" - Video
News to go
Italo punta all'Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028
News to go
Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma
Biennale Arte, commissario Ue Cultura Micaleff ringrazia ministro Giuli per posizione chiara su Russia - Video
Milano, il corteo per Sergio Ramelli finisce con i saluti romani - Video
Re Carlo e la battuta a Trump: "Parli inglese grazie a noi" - Video
Dossena: "Ci vuole il commissario, pallone italiano non capace di uscirne da solo"
News to go
L'Italia si prepara all'Expo 2027 a Belgrado
Getta bengala sul percorso del rally del Salento, paura per piloti e spettatori - Video
News to go
Nel 2024 la siccità ha colpito quasi 157mila chilometri quadrati di territorio Ue
Spari alla cena con Trump, la corsa del sospetto e la reazione del Secret Service - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza