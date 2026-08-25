Sul posto, a San Francesco al Campo, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che insieme col medico legale dovranno stabilire le cause della morte
E’ stato ritrovato il cadavere di Stefania Halip, la studentessa universitaria di 24 anni scomparsa da domenica notte a San Francesco al Campo, nel Torinese. La ragazza era tornata domenica sera con la famiglia da una vacanza al mare.
I genitori si sono accorti lunedì mattina che la figlia non era in casa e avevano presentato denuncia ai carabinieri dando il via alle ricerche. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che insieme col medico legale dovranno stabilire le cause della morte. I militari sono anche impegnati a ricostruire gli spostamenti della giovane, soprattutto attraverso l'analisi del cellulare, che - come hanno riferito i familiari - sarebbe stato localizzato per l’ultima volta intorno alle 4 di lunedì nella zona del supermercato Crai, tra San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Poi, non è più risultato raggiungibile.
L’ipotesi al momento più accreditata è che la ragazza si sia suicidata: il corpo infatti è stato trovato sotto un ponte nei pressi di un torrente.