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Trovata morta a Torino studentessa di 24 anni: era scomparsa domenica notte dopo essere tornata dalle vacanze

Sul posto, a San Francesco al Campo, sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che insieme col medico legale dovranno stabilire le cause della morte

Stefania Halip - (Social)
Stefania Halip - (Social)
25 agosto 2026 | 18.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stato ritrovato il cadavere di Stefania Halip, la studentessa universitaria di 24 anni scomparsa da domenica notte a San Francesco al Campo, nel Torinese. La ragazza era tornata domenica sera con la famiglia da una vacanza al mare.

I genitori si sono accorti lunedì mattina che la figlia non era in casa e avevano presentato denuncia ai carabinieri dando il via alle ricerche. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che insieme col medico legale dovranno stabilire le cause della morte. I militari sono anche impegnati a ricostruire gli spostamenti della giovane, soprattutto attraverso l'analisi del cellulare, che - come hanno riferito i familiari - sarebbe stato localizzato per l’ultima volta intorno alle 4 di lunedì nella zona del supermercato Crai, tra San Francesco al Campo e San Maurizio Canavese. Poi, non è più risultato raggiungibile.

L’ipotesi al momento più accreditata è che la ragazza si sia suicidata: il corpo infatti è stato trovato sotto un ponte nei pressi di un torrente.

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torino studentessa scomparsa morte suicidio
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