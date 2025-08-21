circle x black
Cerca nel sito
 

Sul web video privati De Martino-Tronelli, conduttore 'allertato' da follower

Lo avrebbe riconosciuto da alcuni tatuaggi nel filmato

Caroline Tronelli e Stefano De Martino (Instagram)
Caroline Tronelli e Stefano De Martino (Instagram)
21 agosto 2025 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarebbe stato un follower ad allertare il conduttore televisivo Stefano De Martino della diffusione on line del video, carpito illegalmente dal sistema di videosorveglianza, che lo ritrae mentre è in compagnia della sua attuale fidanzata in casa nella Capitale. Una segnalazione, arrivata il 9 agosto e che ha fatto scattare il giorno successivo la denuncia al commissariato di Polizia di Porto Cervo da parte di De Martino, presentata poi tramite i suoi legali anche alla procura di Roma competente per territorio. Il follower avrebbe riconosciuto il conduttore da alcuni tatuaggi e lo ha allertato.

Nei giorni scorsi i pm di piazzale Clodio hanno avviato un'inchiesta per accesso abusivo a sistema informatico e le indagini sono state delegate alla Polizia Postale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stefano de martino e caroline tronelli stefano de martino video stefano de martino tronelli video caroline tronelli chi è
Vedi anche
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza