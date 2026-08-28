Le tende non vanno più di moda, o almeno, quelle bianche. Per anni, al fine di coprire le finestre, le case, anche quelle degli italiani, si usavano le tende a rullo bianche, ma ora c'è un nuovo design che sta diventando popolare nel mondo dell'arredamento d'interni, ovvero le tende oscuranti con binario, che permettono di coprire completamente la finestra, non lasciando filtrare nemmeno un raggio di sole, e sono considerate più alla moda.

Queste 'nuove' tende permettono di mantenere il tessuto aderente ai lati della finestra e così si ottiene un oscuramento più efficace. Inoltre hanno un aspetto più pulito e uniforme, che rende più gradevole e moderna, almeno secondo gli esperti di interior design, esteticamente la camera da letto, il soggiorno e tutti gli ambienti della casa.

La principale differenza tra le tende oscuranti e quelle tradizionali, oltre al tessuto più 'spesso', risiede nel loro sistema di installazione. Il tessuto scorre lungo un meccanismo che contribuisce a mantenere la tenda in posizione ed evitare la formazione di spazi tra la stessa e il telaio della finestra.

Ma, come detto, c'è anche una componente estetica. Il design, in questo modo, risulta più uniforme, minimalista e moderno. In più la stanza si mantiene anche più pulita, visto che le tende tradizionali rischiano di accumulare polvere.