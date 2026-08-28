circle x black
Cerca nel sito
 

Niente tende tradizionali, vince la moda: la nuova tendenza nel design delle case

Un nuovo tipo di tende permette di avere meno luce nella stanza e la mantiene più pulita

Tende in camera da letto - 123rf
Tende in camera da letto - 123rf
28 agosto 2026 | 16.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Le tende non vanno più di moda, o almeno, quelle bianche. Per anni, al fine di coprire le finestre, le case, anche quelle degli italiani, si usavano le tende a rullo bianche, ma ora c'è un nuovo design che sta diventando popolare nel mondo dell'arredamento d'interni, ovvero le tende oscuranti con binario, che permettono di coprire completamente la finestra, non lasciando filtrare nemmeno un raggio di sole, e sono considerate più alla moda.

Queste 'nuove' tende permettono di mantenere il tessuto aderente ai lati della finestra e così si ottiene un oscuramento più efficace. Inoltre hanno un aspetto più pulito e uniforme, che rende più gradevole e moderna, almeno secondo gli esperti di interior design, esteticamente la camera da letto, il soggiorno e tutti gli ambienti della casa.

La principale differenza tra le tende oscuranti e quelle tradizionali, oltre al tessuto più 'spesso', risiede nel loro sistema di installazione. Il tessuto scorre lungo un meccanismo che contribuisce a mantenere la tenda in posizione ed evitare la formazione di spazi tra la stessa e il telaio della finestra.

Ma, come detto, c'è anche una componente estetica. Il design, in questo modo, risulta più uniforme, minimalista e moderno. In più la stanza si mantiene anche più pulita, visto che le tende tradizionali rischiano di accumulare polvere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tende tende case design case design tende
Vedi anche
L'auto del comico Cosmin devastata dalla grandine nel bresciano, il video ironico
Vibo Valentia, appicca il fuoco in un bosco ma viene ripreso da un drone - Video
America's Cup, Napoli scalda i motori verso la regata di settembre - Video
È morto Harald V, dall'infanzia all'incoronazione: il video tributo al re della Norvegia
News to go
Meteo, ultimo weekend di agosto ancora rovente: le previsioni
Alluvione Nepal, il sopravvissuto italiano: "Ho visto tanta distruzione ma sono salvo e grato alla vita" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Avevano rapporti solo con Tavares" - Video
Attentato Ranucci, difesa arrestati: "Hanno risposto a tutte le domande" - Video
Alluvione in Nepal, le immagini girate da un italiano salvato in elicottero
Mercati più nervosi, giù Piazza Affari. Acquisti su Stm dopo conti Nvidia
Francese arrestato a Bari, ecco i missili da guerra che trasportava nel furgone - Video
Siria, il presidente paga un caffè con carta Visa per festeggiare la fine delle sanzioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza