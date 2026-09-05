Tra giustizia e tutela del pazienti, il lavoro poliedrico del medico legale in ospedale

Professore Scopetti (Aou Sant’Andrea di Roma): "Chiunque sia vittima di violenza può accedere al Pronto soccorso, dove si attivano percorsi protetti come il Codice rosa. In questo contesto, il medico legale interviene per documentare e certificare le lesioni in modo scientifico e oggettivo. Questa attività è fondamentale per il cittadino, perché fornisce prove medico-legali indiscutibili e immediatamente utilizzabili in sede giudiziaria per la propria tutela e per l'avvio delle procedure di denuncia".

La medicina legale evoca spesso nell'immaginario collettivo scenari distanti dalla quotidianità di un normale ospedale. Eppure, la medicina legale ospedaliera rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti dei pazienti, la gestione della sicurezza delle cure e l'interfaccia tra il mondo della sanità e quello della giustizia. A raccontare all'Adnkronos Salute questo lavoro è Matteo Scopetti, professore associato di Medicina Legale presso l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, ci guida alla scoperta di una professione poliedrica. Dal delicato supporto alle vittime di violenza alla gestione dei pazienti incapaci di esprimere il consenso, fino alla complessa valutazione della responsabilità professionale sanitaria, emerge il ritratto di una disciplina in cui convivono perfettamente il rigore dell'accertamento tecnico-giuridico con l’umanizzazione delle cure.

Qual è l'ambito di azione del medico legale in una struttura ospedaliera? “L'attività della medicina legale in un ambito ospedaliero è variegata e consta di più profili principali - risponde Scopetti - Ad esempio, un medico legale in ospedale si occupa della valutazione della lesività dei pazienti nell'ambito dei percorsi di vittime di violenza e maltrattamento. Allo stesso modo il medico legale si occupa di fornire il supporto a quei pazienti che per motivi patologici sono impossibilitati ad esprimere il consenso informato. Ancora, il medico legale è implicato nelle valutazioni che riguardano appropriatezza e proporzionalità nell’ottica di garantire la dignità dell’esistenza nella fase finale della vita. Nondimeno, esprime il proprio parere specialistico e intrattiene i necessari rapporti con l’Autorità giudiziaria nei casi di accertamento della realtà della morte con successiva possibilità di prelievo di organi e tessuti ai fini di trapianto. Da ultimo l'attività del medico legale riguarda la gestione del contenzioso da responsabilità professionale sanitaria; in altri termini, ogni qualvolta insorge una contestazione rispetto ad una condotta sanitaria, il medico legale si occupa di valutare la vicenda e cercare di vedere se effettivamente vi sia la necessità di risarcire un danno al paziente”.

Cosa fa il medico legale quando c’è un'aggressione o un maltrattamento? "Chiunque sia vittima di violenza può accedere al Pronto soccorso, dove si attivano percorsi protetti come il Codice rosa. In questo contesto, il medico legale interviene per documentare e certificare le lesioni in modo scientifico e oggettivo. Questa attività - avverte - è fondamentale per il cittadino, perché fornisce prove medico-legali indiscutibili e immediatamente utilizzabili in sede giudiziaria per la propria tutela e per l'avvio delle procedure di denuncia".

Riguardo invece alla gestione del contenzioso e della malpractice sanitaria, il medico legale in ospedale si trova spesso in una posizione delicata tra la tutela dell'azienda e il diritto al risarcimento del paziente? "Il medico legale che lavora in ospedale non ha il compito di 'difendere l'azienda a prescindere', ma quello di analizzare la documentazione in suo possesso in modo neutrale per ricostruire i fatti secondo una prospettiva scientifica e nell’interesse della verità. Per il paziente - osserva Scopetti - questo significa che l'ospedale, attraverso una valutazione oggettiva, avvia un'analisi interna trasparente; laddove sia riscontrata una condotta non conforme alle evidenze scientifiche da cui sia derivato un danno al paziente, viene suggerita una risoluzione della controversia che permetta al cittadino di ottenere il giusto risarcimento in tempi più brevi rispetto a una lunga causa penale o civile e con minore aggravio per l’erario".

E infine, con quali reparti e strutture collabora quotidianamente il medico legale in ospedale? "Nel lavoro quotidiano di collaborazione clinica, il medico legale interagisce con le differenti Unità operative mediche e chirurgiche; allo stesso tempo coopera con i Servizi e con la Direzione strategica. Un simile profilo configura la Medicina Legale ospedaliera come un tessuto imprescindibile ai fini della garanzia della sicurezza delle cure e della qualità dell’assistenza", conclude.