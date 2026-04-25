circle x black
Cerca nel sito
 

Treviso, bimba di 18 mesi in fin di vita: schiacciata da ruota del trattorino rasaerba guidato dal padre

La piccola stava giocando in giardino con la madre, quando è stata investita a seguito di una manovra del padre

Pronto soccorso (Fotogramma)
Pronto soccorso (Fotogramma)
25 aprile 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bimba di 18 mesi di Loria (Treviso) è in pericolo di vita dopo che oggi pomeriggio verso le 18 è rimasta vittima di un gravissimo incidente nel giardino di casa. Dai primi accertamenti eseguiti dai carabinieri di Loria e Castelfranco Veneto nell'abitazione dei genitori, sembrerebbe che la bambina sia rimasta schiacciata da una delle ruote del trattorino rasaerba guidato dal padre. La bimba stava giocando in giardino con la madre di 29 anni, quando è stata investita a seguito di una manovra del padre, 30 anni, che stava tagliando il prato con il trattorino.

CTA

La piccola è stata immediatamente portata all'ospedale di Castelfranco Veneto dal Suem 118 ma successivamente i medici hanno deciso di trasferire lei e la madre in elicottero nel più attrezzato ospedale di Padova.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
treviso loria bimba in fin di vita treviso bimba in fin di vita
Vedi anche
L'addio di Ranieri alla Roma, sconcerto tra i tifosi a Testaccio
Lazio, ecco il nuovo sponsor: ufficiale partnership con Polymarket
Sal Da Vinci: "L’amore è un mestiere e va frequentato" - Video
Decreto sicurezza, Gianni Cuperlo cita Cetto La Qualunque alla Camera - Video
News to go
Guerra Iran, danni diretti per il vino
Alla Camera il voto sul decreto sicurezza, le opposizioni intonano 'Bella Ciao' - Video
News to go
Mattarella: "La legge del più forte genera barbarie"
Il diavolo veste Prada 2, a Milano l’anteprima con i look ‘Miranda approved’
Crolla palazzina disabitata a Napoli, si scava tra le macerie - Video
Serata da Dolce Vita al ristorante di Max Giusti: Sal Da Vinci, Britti e Zampaglione insieme con 'Per Sempre Sì' - Video
Jovanotti in Campidoglio per presentare il Jova Giro: "2mila chilometri da Roma... a Roma"
News to go
Bonus condizionatori 2026, cosa c'è da sapere


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza