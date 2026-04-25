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Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vita

La piccola è rimasta incastrata nel tosaerba che i genitori stavano usando nel giardino di casa

Treviso, bimba di 18 mesi rimane incastrata nel tosaerba: è in pericolo di vita
25 aprile 2026 | 20.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una bambina di 18 mesi di Loria (Treviso) è in pericolo di vita dopo che oggi pomeriggio verso le 18 è rimasta incastrata nel tosaerba che i genitori di 30 e 29 anni stavano usando nel giardino di casa. La bambina è stata immediatamente portata all'ospedale di Castelfranco Veneto dal Suem 118 ma poco fa i medici hanno deciso di trasferire lei e la madre in elicottero nel più attrezzato ospedale di Padova. I carabinieri di Loria e di Castefranco Veneto stanno conducendo degli accertamenti nella casa di famiglia per chiarire la dinamica del gravissimo incidente.

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incidente tosaerba bambina ospedale
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