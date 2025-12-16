circle x black
Trojano (Sigo): "Al congresso per dialogare con istituzioni e società"

"Create linee guida e raccomandazioni"

Vito Trojano, presidente nazionale Sigo - Società italiana di ostetricia e ginecologia
16 dicembre 2025 | 09.49
Redazione Adnkronos
"Come società scientifiche siamo impegnate a creare ponti, non solo con la ricerca e con il mondo della scienza, ma anche con le istituzioni e con la società civile. Questo è un momento di grande confronto. In questo congresso, al di là della formazione e delle nuove realtà tecnologiche e farmaceutiche, abbiamo aperto un momento di comunicazione e di informazione sulla società". Così Vito Trojano, presidente nazionale Sigo - Società italiana di ostetricia e ginecologia, intervenendo al Congresso numero 100 della Federazione italiana di ginecologia e ostetricia, in corso a Bari e dedicato alla salute femminile.

"Siamo una delle società scientifiche che hanno creato una serie di linee guida e di raccomandazioni per il nostro settore - sottolinea Trojano - che ci permettono di raggiungere l'obiettivo di poter dare ai nostri soci, e a chi si interessa di questo settore, delle linee di indirizzo, una serie di opportunità nell'ambito del mondo giurisprudenziale, quindi anche a livello istituzionale, di confronti e di riferimenti altamente autorevoli, sia nel campo clinico che sociale e organizzativo".

Tag
Vito Trojano Sigo Società italiana di ostetricia e ginecologia Congresso numero 100° della Federazione italiana di ginecologia e ostetricia
