circle x black
Cerca nel sito
 

Tumori intramidollari, Barbanera (Sinch): "Multidisciplinarietà chiave in chirurgia"

Il neurochirurgo al congresso Sinch: "Dalla neuronavigazione all'Ai, la tecnologia ci permette di personalizzare il trattamento"

Andrea Barbanera - (Foto Adnkronos)
Andrea Barbanera - (Foto Adnkronos)
25 settembre 2026 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La multidisciplinarietà e la collaborazione nell’ambito della chirurgia vertebrale sono fondamentali. Ci permettono di confrontarci, crescere professionalmente e analizzare soprattutto criticità e complicanze, che fanno parte della nostra attività". Lo ha detto Andrea Barbanera, direttore della Struttura complessa di Neurochirurgia dell’Ospedale Civile di Alessandria e membro del Consiglio direttivo della Società italiana di neurochirurgia intervenendo al 75.esimo Congresso nazionale della Sinch a Catania.

Tra i temi affrontati durante il congresso, particolare attenzione è stata dedicata ai tumori intramidollari, anche quando si presentano con sintomi lievi o sono individuati casualmente. "È fondamentale capire innanzitutto se questi pazienti debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico", ha spiegato Barbanera.

Quando si decide di procedere con la chirurgia, entrano in gioco diverse tecnologie che permettono di rendere il trattamento sempre più preciso e personalizzato. "Abbiamo a disposizione il monitoraggio neurofisiologico, la chirurgia robotica, la neuronavigazione e anche l’intelligenza artificiale, che può essere utilizzata per valutare i risultati e analizzare la bibliografia". "Questi paramentri – ha concluso Barbanera – permettono di definire un trattamento 'tailor made', costruito sulle caratteristiche del singolo paziente, con una chirurgia sempre meno invasiva e, di conseguenza, con la possibilità di ottenere un migliore recupero nell’immediato".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tumori intramidollari chirurgia vertebrale sinch congresso catania
Vedi anche
Festa di Roma, la direttrice artistica Paola Malanga: "Da Jovanotti a Morgan, la musica sarà protagonista" - Video
Russia, Salvini: "Attacco droni? Fake news, lavoriamo su caro vita" - Video
Suppletive Reggio Calabria, Cannizzaro: "Sono certo del risultato positivo del centrodestra" - Video
De Luca: "Il governo dovrebbe scusarsi altro che celebrarsi" - Video
Trump sfotte Biden e Xi ride, il 'retroscena' alla Casa Bianca - Video
Caro carburanti? Nardella sceglie il cavallo: "Altro che bollo auto" - Video
Netanyahu parla all'Onu e assemblea si svuota: "Codardi, andatevene" - Video
Tale e Quale Show, Paola Perego diventa Ornella Vanoni: la somiglianza è sorprendente - Video
Russia, Crosetto: "Notizia allarme Cia? Non risulta a noi né agli altri governi" - Video
Mercati cauti con occhi su Trump-Xi e rendimenti Bond - Video
"Grazie Comandante": il messaggio inaspettato della Torre di controllo per l'ultimo volo - Video
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza