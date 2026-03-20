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Turismo, Calopresti: "Calabria misteriosa e da raccontare in mille modi"

Turismo, Calopresti:
20 marzo 2026 | 11.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Come raccontare la Calabria? Il regista Mimmo Calopresti, tra gli ospiti della due giorni organizzata dalla Fondazione Magna Grecia sul tema "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica", non ha dubbi: "Io la racconterei in tutti i modi. In tutte le maniere ho cercato di capirla, perché la Calabria è un grande mistero. Sei davanti al mare ma intanto alle tue spalle alle tue spalle hai un posto meraviglioso. Io ho girato in Aspromonte, che è un eden. Me lo avevano presentato come il posto più brutto e più difficile della Calabria, io l'ho trovato un paradiso terrestre. In Sila l'estate scorsa ho visto delle cose fantastiche, però tutto si mischia, tutto si confonde, quindi è difficile da raccontare. È una terra misteriosa per certi aspetti".

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Come si fa sintesi di tutto questo? "Vivendola. Lavorando qui, conoscendo le persone. Io ho la fortuna di esserci nato, in qualche maniera mi sembra che la Calabria e io siamo la stessa cosa. Ma bisogna frequentarla, conoscere i posti, conoscere le persone e scoprirla. Si deve andare oltre stereotipi e pregiudizi, perché la Calabria non è una terra di turismo semplice, classico. È un posto dove vivere un'esperienza forte con la natura, con le persone, con delle radici anche molto importanti".

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Turismo Calabria Mistero Patrimoni Offerta turistica
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