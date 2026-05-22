Ue, Vaia: "Servono politiche sociali coraggiose e centrali, più attenzione a famiglie e meno al riarmo"

"La lettera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente Von der Leyen può essere un inizio più che confortante. Innovazione, lavoro, inclusione, sono le nuove sfide. Proposte concrete per una nuova infrastruttura nel tessuto democratico del nostro Paese: il welfare"

"Altro che fragilità! Innovazione, lavoro, inclusione, le nuove sfide. Ieri al Festival del lavoro proposte concrete per una nuova infrastruttura nel tessuto democratico del nostro Paese: il welfare. Servono politiche sociali coraggiose e centrali nei programmi nazionali ed europei. La lettera della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla presidente Von der Leyen può essere un inizio più che confortante. Un'Italia, un'Europa più attente alle famiglie, ai loro nuovi bisogni e meno al riarmo". Così sui social Francesco Vaia, componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, già direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma e direttore della Prevenzione del ministero della Salute.