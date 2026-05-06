circle x black
Cerca nel sito
 

Ue: Ventola (FdI), "Dobbiamo continuare a credere nella politica agricola comunitaria"

06 maggio 2026 | 15.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci sono al vaglio adesso alcune valutazioni sul nuovo sistema delle accise, faccio l'esempio del tabacco, per il quale me ne sto occupando anch'io direttamente. Credo che ci sia un percorso individuato che non crea le condizioni di lavoro per i nostri agricoltori, soprattutto per alcuni comparti della nostra Italia, e anche la possibilità che da questo ci sia maggiore possibilità di lavoro per tutti. Non dobbiamo guardare gli aspetti sanitari che pur sempre vengono ugualmente tutelati. La distinzione sarà tra prodotti senza combustione, tabacco, sigarette elettroniche, sono tantissimi meccanismi, ma non vorrei entrare nel tecnicismo." "La proposta dell'esecutivo Ue prevede l'istituzione di un fondone unico che incorpori la Pac e altre politiche comunitarie, tema che ha scatenato un ampio dibattito al Parlamento europeo. La delegazione di Fratelli d'Italia sta lavorando affinché la Pac possa ritornare ad avere una sua piena autonomia, forti del fatto che anche il nostro governo è in linea con quello che noi stiamo discutendo qui, che ha un unico interesse: quello di salvaguardare e garantire reddito agli agricoltori e creare le condizioni affinché venga fermato lo spopolamento delle nostre aree rurali e che l'agricoltura ritorni ad essere, come è sempre stata, a maggior ragione di più di questi tempi, un'ottima possibilità di lavoro, un'ottima possibilità di poter vivere in maniera tranquilla e serena".Così l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Francesco Ventola a margine dell'evento 'L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe'

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video
Inter campione d'Italia, lo scudetto è nerazzurro: la videonews
News to go
Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot
Mestre, tentato assalto anarchici a gazebo Fratelli d'Italia per Alfredo Cospito - Video
Roma, presidio Flotilla alla Farnesina: "Liberate Thiago e Saif" - Video
News to go
Dal pediatra fino a 18 anni d'età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia
Delia cambia il testo di Bella Ciao al Concertone: "Così è più attuale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza