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Ultraleggero scomparso in Calabria, continuano le ricerche di Angela Buccico e Carlo Arnulfo: "Siamo in apprensione"

Le parole del sndaco di Matera Antonio Nicoletti: "Sono profondamente scosso da quanto sta succedendo". La donna è sorella del vicesindaco Rocco Buccico

Carlo Arnulfo e Angela Buccico - (Social media)
Carlo Arnulfo e Angela Buccico - (Social media)
18 agosto 2026 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Sono profondamente scosso da quanto sta succedendo''. Così il sindaco di Matera Antonio Nicoletti, sull'ultraleggero disperso sull'Alto Tirreno in Calabria, in provincia di Cosenza, a bordo del quale si trovava anche l'avvocata materana Angela Buccico. ''Rocco Buccico, caro amico prima ancora che vicesindaco, mi aveva informato di quanto stava accadendo già nelle prime ore - ha detto Nicoletti - e oggi condividiamo la grande preoccupazione insieme con tutta la nostra comunità, che segue con il fiato sospeso le ricerche della nostra concittadina. Alla famiglia, al papà Emilio Nicola, già sindaco della città, e al nostro vicesindaco Rocco, desidero rivolgere la mia personale vicinanza e quella dell'intera città di Matera. In un momento così difficile il pensiero di tutti noi è rivolto ad Angela e all'avvocato Carlo Arnulfo, e ai rispettivi familiari''.

Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che ''in questo momento, sono impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso, con professionalità, coraggio e senza risparmiarsi, adottando le migliori tecnologie disponibili. Continuiamo a guardare a queste ore con speranza, stringendoci alle famiglie e confidando nel lavoro incessante dei soccorritori''.

Le ricerche, dunque, continuano senza sosta. Disperso insieme ad Angela Buccico anche l'avvocato romano Carlo Arnulfo. Le operazioni già ieri, subito dopo la scomparsa, erano state effettuate con l'uso di tecnologie IMSI Catcher, capaci di triangolare la posizione di un cellulare anche in assenza di copertura rete.

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Matera ultraleggero Calabria disperso ricerche
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