Un francobollo per il Palio di Siena

Da oggi, il Palio di Siena non si corre solo in Piazza del Campo, ma anche... sulle lettere e sulle cartoline. È stato presentato oggi, mercoledì 21 maggio, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il nuovo francobollo dedicato alla Festa senese più amata e conosciuta al mondo. Un omaggio prestigioso e colorato, che racconta tradizione, cultura e passione in formato miniatura.

A suggellare l'occasione una cerimonia ufficiale che ha visto la partecipazione del vicesindaco di Siena, Michele Capitani, del Magistrato delle Contrade, del Consorzio per la Tutela del Palio e del Comitato Amici del Palio. Tutti uniti per celebrare questo piccolo grande simbolo d'Italia, frutto di un'emissione straordinaria realizzata dal Poligrafico e Zecca dello Stato.

La scelta dellimmagine, curata dal Comune di Siena, è caduta su un frame di forte impatto emotivo: il celebre manifesto del pittore Dario Neri, storica icona che da decenni annuncia le due date sacre per i senesi: il 2 luglio e il 16 agosto, quando i cavalli scalpitano e le contrade si sfidano per l’onore e la gloria. Il francobollo si inserisce nella collezione di valori bollati che raccontano il meglio del patrimonio culturale italiano, e promette di diventare presto un oggetto da collezione ambitissimo, non solo per i filatelici, ma per tutti gli amanti della storia e delle tradizioni popolari. Insomma, da oggi il Palio corre anche tra le buste: un modo poetico, e tutto italiano, per ricordare che la cultura può viaggiare lontano… con un semplice timbro.