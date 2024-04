Decine di persone in fila all'interno della Galleria Alberto Sordi di Roma per l'apertura oggi, 18 aprile 2024, del primo negozio del marchio giapponese Uniqlo. In occasione dell'inaugurazione, il brand ha messo a disposizione per i primi 500 clienti che effettueranno un acquisto in negozio, con la scansione della App UNIQLO e una spesa minima a partire da 50€, una tote bag in edizione limitata, realizzata in esclusiva da Simone Legno, founder di Tokidoki.