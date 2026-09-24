circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Nuti (Scuola Sant’Anna): "Merito combinato con mobilità sociale è impegno di istituzione pubblica"

Sabina Nuti, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Sabina Nuti, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
24 settembre 2026 | 16.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il merito e la valorizzazione del merito che nella nostra missione si combina con la mobilità sociale, è impegno fondamentale di un’istituzione pubblica”. È così che Sabina Nuti, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ricostruisce la nascita e l’evoluzione di MeMo – Merito e Mobilità Sociale, progetto della Scuola Sant’Anna con l’obiettivo di coniugare la valorizzazione del merito con la promozione della mobilità sociale, intervenendo al convegno per la giornata conclusiva di Merita, che si è svolto questa mattina presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

“Ormai più o meno più di 15 anni fa il progetto MeMo è partito alla Scuola con l'obiettivo di farne un progetto identitario - spiega Nuti - Nel corso degli anni il progetto è cresciuto perché ha trovato una collaborazione fantastica con gli allievi della Scuola, con gli altri docenti e poi via via con le altre istituzioni che in Italia si vogliono occupare di merito”.

L'esperienza maturata alla Scuola Superiore Sant’Anna si è quindi progressivamente ampliata attraverso il coinvolgimento di altre istituzioni impegnate sui temi del merito e della mobilità sociale, fino alla rete Merita e al nuovo accordo che punta a dare continuità e ulteriore sviluppo a MeMo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
merito mobilità sociale istituzione pubblica
Vedi anche
Buca il gommone dei migranti nel canale della Manica, il video del suprematista britannico Danny Tommo
Droga nei doppi fondi delle auto e depositi in casa, a Roma maxi traffico con Sudamerica - Video
Lupi: "Se Vannacci entra nel centrodestra Noi Moderati non ci sta" - Video
News to go
In Italia appena 8,5 badanti ogni 100 persone sole con più di 60 anni: i dati in un rapporto
News to go
Nucleare, via libera Parlamento a legge delega a 39 anni dal referendum
Moda, Meloni alla cena di gala a Palazzo Reale a Milano: "Il governo è vicino al settore" - Video
Argentero: "Mia moglie Cristina sul set di 'Doc'? Sentivo molta responsabilità" - Video
Paura in Spagna, toro scavalca recinzione durante la corrida - Video
"Così bello che...lo vede anche un cieco", a Roma svelato un murale speciale - Video
Trenitalia, Dg Gorini: "Obiettivo Frecciarossa Napoli-Berlino da dicembre 2028"
Operaio morto al Colosseo, Giuli: "Non si ripeta mai più quello che è successo" - Video
Morbillo, aumentano i casi in Italia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza