Uomo aggredisce bimba e tenta di rapirla in un supermercato: il video choc

15 febbraio 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di origine rumena, senza fissa dimora e privo di precedenti, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo mentre stava uscendo da un supermercato insieme ai suoi genitori. L’uomo ha afferrato la piccola cercando di sottrarla alla madre, ma è stato fermato grazie all’intervento del padre, di alcuni passanti e della vigilanza.

La dinamica è stata ricostruita anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La bambina ha riportato una frattura del femore ed è stata trasportata in ospedale. L’aggressore è stato arrestato e posto in custodia cautelare.

