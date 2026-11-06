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Vaccini, Tonini (Lilt): "Contro Hpv vaccinarsi prima dell’inizio dell’attività sessuale"

'Necessario estendere la gratuità della vaccinazione anche ai maschi'

Giuseppe Tonini - Adnkronos
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06 novembre 2026 | 08.31
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"La cosa più importante deve essere la vaccinazione, che va estesa ai maschi e alle femmine dai 12 anni in poi. L’obiettivo, per arrivare all’eradicazione, è cercare di vaccinare prima dei rapporti sessuali: questo è un dato molto importante". Lo ha detto Giuseppe Tonini, professore di Oncologia al Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma e coordinatore scientifico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), partecipando a Roma al convegno 'Eliminazione delle patologie Hpv-correlate: utopia o possibilità reale?', che ha riunito esperti, società scientifiche, istituzioni e associazioni dei pazienti.

"C’è la necessità di rendere gratuito il vaccino ai maschi. Alcune Regioni hanno preso posizione, però non tutte arrivano alla fascia di età dei 26 anni - prosegue Tonini - È chiaro che l’Hpv può portare a tumori come quelli della cervice uterina, dell’ano e del pene, ma anche della vulva e della vagina. È quindi necessario arrivare all’eradicazione con un’informazione corretta, ma anche dando la disponibilità di luoghi dove fare la vaccinazione, coinvolgendo i medici di famiglia e il territorio".

"Un altro punto importante è lo screening, soprattutto per le donne, per il tumore della cervice. In Italia abbiamo anche tanti condilomi che sono un alert da valutare e considerare". "L’informazione deve essere a tutti i livelli, sin dalla fase dell’adolescenza. Si sta parlando anche di vaccinare prima dei 12 anni e questo potrebbe consentire di ottenere risultati significativi", conclude Tonini

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