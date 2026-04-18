circle x black
Cerca nel sito
 

Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne, choc a Venezia: genitori in rivolta

La giustificazione dell'insegnante alla preside: "Era per farmi comprendere meglio"

Prof taglia ciocche di capelli a 2 alunne, choc a Venezia: genitori in rivolta
18 aprile 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Chiede chiarimenti sui compiti e la docente le taglia una ciocca di capelli davanti alla classe. È quanto sarebbe accaduto in una terza media di Mestre, in provincia di Venezia. L'episodio - nella scuola Bellini, sezione staccata dalla statale Lazzaro Spallanzani - ha suscitato la preoccupazione dei genitori che, come riporta il gazzettino, hanno protestato.

CTA

Secondo quanto ricostruito, la supplente di italiano avrebbe assegnato agli alunni un riassunto da fare per casa. E alla domanda su quanto dovesse lungo, la professoressa avrebbe estratto un paio di forbici per tagliare, all'interpellante e un'altra compagna di classe, una ciocca di capelli lunga dieci centimetri.

L'episodio ha lasciato sotto choc, oltre le due bambine, anche l'intera classe della scuola, che hanno poi raccontato quanto accaduto ai genitori.

La stessa insegnante avrebbe confermato alla preside della scuola l’episodio, ammettendo da un lato di "aver esagerato", ma aggiungendo di aver agito in questo modo "per mettersi al livello dei ragazzi e per farsi comprendere meglio". I genitori stanno protestando e la docente rischia di perdere l'incarico e di ricevere sanzioni disciplinari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venezia professoressa scuola genitori rivolta
Vedi anche
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile
Giuseppe Conte canta 'Via del Campo' di Fabrizio De André e dichiara: "Dal campo largo nasceranno frutti copiosi" - Video
Al Tg1 le immagini in esclusiva del presunto killer del personal trainer a Foggia - Video
Draghi: "Addio alla 'saggezza dei mercati': lo Stato e la geopolitica tornano centrali" - Video
Trump: "Non ho più lo stesso rapporto con Meloni" - Video
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza