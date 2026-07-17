circle x black
Cerca nel sito
 

Venezia, scontri tra polizia e manifestanti che volevano raggiungere lo yacht di Fertitta

Alta tensione al corteo di protesta contro la presenza dell’ambasciatore statunitense. Lo yacht da 117 metri è presidiato dalle forze dell'ordine anche dall'acqua

Proteste contro l'ambasciatore Usa Fertitta a Venezia - Ipa
Proteste contro l'ambasciatore Usa Fertitta a Venezia - Ipa
17 luglio 2026 | 20.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A Venezia stasera si sono registrati alcuni scontri tra il corteo dei manifestanti che protesta contro la presenza dell’ambasciatore statunitense Tillman J. Fertitta e la polizia in tenuta antisommossa. Il cordone dei poliziotti era a presidio della zona di Riva dei Sette Martiri, dove stamane è attraccato lo yacht del diplomatico statunitense contestato al grido di ‘Venezia non si USA’. Al corteo, secondo gli organizzatori, stanno partecipando oltre cinquecento persone provenienti da tutti i centri sociali del Nordest. I manifestanti sono stati bloccati dallo schieramento dei reparti mobili quando intendevano dirigersi verso la nave. La carica è durata non più di un paio di minuti e il corteo si è poi diretto verso lo Spazio Esedra nei vicini Giardini della Biennale. Lo yacht da 117 metri di Fertitta è presidiato dalle forze dell'ordine anche dall'acqua.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
scontri manifestanti polizia yacht Fertitta
Vedi anche
Jennifer Lopez canta in italiano 'Il cielo in una stanza' e incanta Taormina - Video
News to go
Traghetti, aumentano i prezzi in Italia
Estate, il medico: "Bambini e adolescenti più a rischio scottature, attenzione al melanoma"
News to go
Energy drink, in Uk arriva la stretta per i minori di 16 anni
Bandecchi e la frase sessista in Consiglio comunale: "Appoggio le mani da altre parti quando mi piace una donna"
News to go
Pet food, previsto boom nel 2034: crescita 48% e 200 miliardi - Video
Tornado in Francia, la furia devastatrice filmata da un automobilista
La storia di Giulia Cecchettin diventa un film, il trailer di 'Se domani non torno'
Paolo Borsellino, il ricordo della figlia Lucia: "A volte anche la memoria è stata divisiva" - Video
Canada, intrappolati nel treno avvolto dalle fiamme: il video girato dalla cabina di guida
Saman, nella nuova docu-serie gli audio originali della ragazza - Video
News to go
Bonus sociale rifiuti, cos'è e a chi spetta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza