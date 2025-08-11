circle x black
Villa Pamphili, autopsia: "Anastasia è morta soffocata"

I risultati dell'esame sulla 28enne. Francis Kaufmann è accusato del delitto della compagna e della figlia Andromeda

Nella foto Anastasia con la figlia Andromeda in braccio e il compagno Francis Kaufmann
11 agosto 2025 | 16.14
Anastasia Trofimova è stata soffocata. L'ipotesi degli inquirenti è stata confermata dagli ultimi esami effettuati in seguito all'autopsia eseguita a giugno scorso sui corpi della donna e della figlia Andromeda, trovate senza vita nel parco di Villa Pamphili. Quanto alla piccola i risultati dell'esame autoptico avevano anche per lei segni di strangolamento sul collo.

In carcere per il duplice omicidio c'è Francis Kaufmann, il 46enne americano, rintracciato in Grecia diversi giorni dopo il ritrovamento dei corpi e poi trasferito in Italia.

