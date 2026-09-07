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Vinòforum al via oggi a Roma: 800 cantine e oltre 50 tra chef e maestri pizzaioli

Vinòforum al via oggi a Roma: 800 cantine e oltre 50 tra chef e maestri pizzaioli
07 settembre 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È tutto pronto: Vinòforum 2026 torna da oggi lunedì 7 settembre con una selezione e di oltre 3200 etichette in degustazione, 800 cantine da tutte le regioni e un parterre di chef e maestri pizzaioli di grande talento riuniti nel cuore di Villa Borghese. Sette serate, fino a domenica 13, a Piazza di Siena per vivere il meglio dell’enogastronomia italiana tra degustazioni di vini del territorio e internazionali, cene esclusive, percorsi di approfondimento, masterclass sull’Extravergine, appuntamenti con la Mixology, talk, momenti business oriented e tanti altri incontri con grandi professionisti del settore.

“Manca ormai pochissimo all’inizio di Vinòforum e l’attesa per questa nuova edizione cresce insieme alla voglia di tornare a conoscere il vino e l’enogastronomia come un’esperienza da vivere e condividere - sottolinea Emiliano De Venuti, organizzatore e CEO di Vinòforum - Per una settimana Piazza di Siena racconterà produzioni d’eccellenza, territori, storie di maestri del gusto con un calendario unico per varietà e livello dei contenuti in programma. Rinnoviamo i nostri appuntamenti cult, accogliamo nuove realtà produttive e inauguriamo nuove partnership con l’obiettivo di offrire una panoramica più completa e coinvolgente sul mondo dell’enogastronomia, per ogni target di pubblico. Siamo felici che Istituzioni, Consorzi ed Enti di Promozione, come la Regione Lazio, l’ARSIAL, la Regione Calabria, l’ARSAC, la Regione Abruzzo, la Regione Marche, Unaprol, ma anche la Strada del Barolo e dei grandi Vini di Langa, il Consorzio della Doc Friuli Venezia Giulia, continuino a vedere in Vinòforum un’importante vetrina di diffusione e comunicazione. Siamo onorati infine di avere, anche per questa edizione, il sostegno da parte del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con l’obiettivo di supportare la valorizzazione enologica e gastronomica nazionale e allo stesso tempo rinnovare la cucina italiana come patrimonio UNESCO”.

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Vinòforum enogastronomia italiana vino cucina italiana
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