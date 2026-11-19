In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la città di Anguillara Sabazia, in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore Luca Paciolo e Ignazio Vian, chiama a raccolta la comunità per un evento dal forte valore simbolico ed educativo: 'I giovani protagonisti di questa giornata'. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 11, presso i locali dell'Ex Consorzio di Anguillara Sabazia.

Un incontro pensato per dare voce e strumenti alle nuove generazioni, attraverso il confronto diretto con istituzioni, forze dell'ordine, esperti del settore e chi il dolore lo ha vissuto sulla propria pelle. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del sindaco Angelo Pizzigallo e della vicesindaco Paola Fiorucci, alla presenza della compagnia carabinieri di Bracciano e Anguillara, i lavori - introdotti e moderati da Elisa Caponetti - entreranno nel vivo con gli interventi tecnici e sul campo di Patrizia Schiarizza, presidente dell'associazione Il giardino segreto, Gabriella Lotti, direttore Uoc Asl Roma 4, del luogotenente Fabrizio Salamone, radiomobile di Bracciano, e del centro antiviolenza 'Federica Mangiapelo'. Il cuore emotivo della mattinata sarà affidato alle testimonianze delle famiglie Torzullo e Mangiapelo, seguite da una tavola rotonda con i giovani delle scuole, protagonisti e destinatari del messaggio di prevenzione e rispetto. Le conclusioni saranno infine affidate al procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori.

L'appuntamento, sottolineano gli organizzatori invitando la cittadinanza a partecipare, rappresenta un'occasione fondamentale per trasformare la sensibilizzazione in cultura quotidiana, partendo dai banchi di scuola.