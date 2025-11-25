Violenza su donne, a Palazzo San Macuto inaugurata installazione 'Zapatos Rojos'

E' stata curata da studenti liceo Fermi di Salò - Presenti Semenzato e Roccella

Inaugurata stamattina, nel Chiostro della Cisterna a Palazzo San Macuto, l'installazione “Zapatos Rojos” a cura del liceo Enrico Fermi di Salò (Brescia). Nella giornata internazionale contro ogni forma di violenza contro le donne, l'iniziativa è stata promossa dalla presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato. Oltre a quest'ultima erano presenti Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, i deputati Elena Bonetti (Az)n e Pino Bicchielli (Fi).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del taccuino degli appuntamenti “Nuovi linguaggi contro la violenza di genere”, per stimolare il dibattito, sensibilizzare il pubblico sulla questione della violenza di genere e del femminicidio.

Gli studenti del liceo 'Enrico Fermi' hanno portato a Roma circa 300 paia di scarpe rosse, raccolte e dipinte dalla comunità scolastica, per la realizzazione di 'Zapatos rojos'. Un'iniziativa che guarda all'esempio dell'artista messicana Elina Chauvet, ideatrice del progetto delle scarpe rosse, divenute simbolo contro la violenza.