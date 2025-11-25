circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza su donne, a Palazzo San Macuto inaugurata installazione 'Zapatos Rojos'

E' stata curata da studenti liceo Fermi di Salò - Presenti Semenzato e Roccella

Violenza su donne, a Palazzo San Macuto inaugurata installazione 'Zapatos Rojos'
25 novembre 2025 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inaugurata stamattina, nel Chiostro della Cisterna a Palazzo San Macuto, l'installazione “Zapatos Rojos” a cura del liceo Enrico Fermi di Salò (Brescia). Nella giornata internazionale contro ogni forma di violenza contro le donne, l'iniziativa è stata promossa dalla presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Martina Semenzato. Oltre a quest'ultima erano presenti Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità, i deputati Elena Bonetti (Az)n e Pino Bicchielli (Fi).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del taccuino degli appuntamenti “Nuovi linguaggi contro la violenza di genere”, per stimolare il dibattito, sensibilizzare il pubblico sulla questione della violenza di genere e del femminicidio.

Gli studenti del liceo 'Enrico Fermi' hanno portato a Roma circa 300 paia di scarpe rosse, raccolte e dipinte dalla comunità scolastica, per la realizzazione di 'Zapatos rojos'. Un'iniziativa che guarda all'esempio dell'artista messicana Elina Chauvet, ideatrice del progetto delle scarpe rosse, divenute simbolo contro la violenza.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
violenza su donne giornata violenza sun donne Zapatos Rojos Martina Semenzato Eugenia Roccella
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza