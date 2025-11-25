circle x black
Cerca nel sito
 

Violenza su donne, panchina rossa al rettorato università Vanvitelli

“La forza delle alleanze: Istituzioni, Comunità e Servizi contro la violenza di genere”

Violenza su donne, panchina rossa al rettorato università Vanvitelli
25 novembre 2025 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una panchina rossa al Rettorato. L’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha organizzato un convegno dal titolo 'La forza delle alleanze: Istituzioni, Comunità e Servizi contro la violenza di genere' che si terrà il prossimo 26 novembre alle ore 10.30 presso la sede del Rettorato, in Viale Ellittico 31, Caserta. Interverranno, dopo i saluti del Rettore, Gianfranco Nicoletti: la prefetta di Caserta, Lucia Volpe, il questore, Andrea Grassi e Francesca D’Olimpio, direttrice del Dipartimento di Psicologia dell’Ateneo. Saranno inoltre presentate le attività del Comitato Unico di Garanzia di Ateneo (Cug) e del nuovo Centro di Ateneo dei Servizi Clinici Universitari e Psicologici (Scup).

L’iniziativa, per la quale è stato anche creato l’hashtag #AmaConLAnima.NonConIlPugno#, nasce con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra Istituzioni, Società Civile e servizi, per rafforzare la rete di azioni condivise nella lotta contro la violenza di genere. “La tematica della violenza sulle donne – afferma il Rettore Nicoletti - ci coinvolge come Istituzione e come Comunità. È nostro dovere non solo sensibilizzare, ma anche condividere idee e strategie concrete, affinché la forza delle alleanze diventi un presidio di tutela e di speranza”. Al termine dell’evento sarà inoltre inaugurata, presso la sede istituzionale del Rettorato, una panchina rossa, con l’apposizione di una targa dedicata, simbolo concreto dell’adesione dell’Ateneo al progetto nazionale e internazionale #panchinerosse, che prevede anche la geolocalizzazione delle installazioni, affinché diventino punti di riferimento visibili e condivisi nella rete di contrasto alla violenza di genere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Violenza su donne Panchina rossa Università Vanvitelli Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne La forza delle alleanze Istituzioni Comunità e Servizi contro la violenza di genere
Vedi anche
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video
Unicef, 417 milioni di bambini nel mondo vivono in povertà
Vanoni, l'omaggio del corteo 'Non una di meno' a Roma: partecipanti cantano 'La voglia, la pazzia'
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Siracusa, teneva uno scimpanzé in casa legato a una catena: denunciato
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza