circle x black
Cerca nel sito
 

Vuole dare fuoco alla moglie, figlio nasconde accendino fino all'arrivo dei carabinieri

In carcere un albanese di 43 anni di Cavarzere, in provincia di Venezia

Carabinieri - Fotogramma
Carabinieri - Fotogramma
07 gennaio 2026 | 12.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un albanese di 43 anni la sera del 1° gennaio è stato arrestato dai carabinieri a Cavarzere, in provincia di Venezia, per il tentato omicidio della moglie. Andato in escandescenze a causa di una lite nata per futili motivi, l’uomo ha minacciato di morte la moglie e cosparso con del liquido infiammabile sia gli abiti indossati dalla donna che il pavimento della cucina per darle fuoco.

L’uomo non è riuscito nel suo intento solo perché il figlio minorenne, approfittando di un momento di distrazione del padre, è riuscito a nascondergli l’accendino e a prendere tempo sino all’arrivo dei carabinieri che l’hanno portato in carcere a Venezia. Dalle indagini è emerso che non era la prima volta che l’uomo era violento nei confronti della moglie che però non lo aveva mai denunciato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cavarzere tentato omicidio venezia cavarzere tentato omicidio carabinieri venezia
Vedi anche
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza