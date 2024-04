Profumo d’estate per il weekend in arrivo. Un anticiclone africano dal Marocco si sta infatti espandendo molto rapidamente su quasi tutto il continente europeo, inglobando anche l’Italia dove sono garantite tre giornate piene di sole con il cielo che sarà prevalentemente sereno e più raramente poco nuvoloso. Ma saranno le temperature a far parlare di sé. Ancora una volta, come è successo nel fine settimana precedente, i valori massimi saliranno velocemente sopra la media del periodo di 7-8°C.

Meteo oggi e domani

Già da oggi, venerdì 12 aprile, si inizierà a sentire un clima più caldo con 23-25°C diffusi su molte zone del territorio, ma sarà nel weekend che le temperature massime raggiungeranno valori praticamente estivi. Basti pensare che in città ad esempio come Bologna, Firenze, Milano, Padova si toccheranno i 27-29°C, anche di più sulle vallate dell’Alto Adige, in Puglia e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia e Umbria fa presente iLMeteo.it.

Meteo prossima settimana

Questo anticipo d’estate però avrà breve durata, d’altronde siamo ancora in primavera, una stagione molto capricciosa e con repentini cambi di tempo. Quello che ci aspettiamo da martedì 16 aprile è un radicale cambio di circolazione. Dalla Scandinavia scenderà rapidamente un nucleo di aria fredda che entrerà in Italia dalla Porta della Bora (Alpi Giulie). Con questo tipo di irruzione il tempo sarà destinato a peggiorare con temporali e grandinate al Nordest, nel contempo altra instabilità farà piovere su Sicilia e Calabria. L’irruzione della Bora formerà un vortice ciclonico sul medio Adriatico e così da mercoledì 17 aprile il tempo peggiorerà via via più diffusamente al Centro-Sud dove potrebbero verificarsi dei nubifragi lungo le coste tirreniche. Vien da sé che con l’avvento dell’aria più fresca le temperature subiranno un’importante diminuzione andando addirittura sotto la media del periodo.

Oggi, venerdì 12 aprile - Al nord: sole e clima molto mite. Al centro: tutto sole e clima mite. Al sud: bel tempo prevalente.

Domani, sabato 13 aprile - Al nord: soleggiato e caldo. Al centro: poche nubi, clima a tratti estivo. Al sud: soleggiato e caldo.

Domenica 14 aprile - Al nord: sole e caldo estivo. Al centro: bel tempo e clima caldo. Al sud: tutto sole e caldo.

Tendenza: da martedì peggiora con temporali forti sul Triveneto.