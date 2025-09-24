circle x black
WhatsApp down oggi, problemi 24 settembre

Si impennano le segnalazioni su Dowdetector

Una persona al cellulare
24 settembre 2025 | 17.19
Redazione Adnkronos
WhatsApp down oggi 24 settembre 2025, con problemi indicati dagli utenti per la più popolare app di messaggistica. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni su disservizi legati alla rete, evidenzia un'impennata di 'alert' relativi al funzionamento senza operare distinzioni tra WhatsApp e WhatsApp Web. La curva sale non solo in Italia ma anche in altri paesi, europei e non, a dimostrazione del fatto che i disservizi non sono limitati solo al nostro paese.

whatsapp web whatsapp down whatsapp oggi
