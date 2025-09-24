WhatsApp down oggi 24 settembre 2025, con problemi indicati dagli utenti per la più popolare app di messaggistica. Il sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni su disservizi legati alla rete, evidenzia un'impennata di 'alert' relativi al funzionamento senza operare distinzioni tra WhatsApp e WhatsApp Web. La curva sale non solo in Italia ma anche in altri paesi, europei e non, a dimostrazione del fatto che i disservizi non sono limitati solo al nostro paese.