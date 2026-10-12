Crosetto al Seapower Symposium: proteggere il mare per proteggere il nostro futuro

Intervenendo a Venezia al XV Trans-Regional Seapower Symposium, che ha riunito rappresentanti di circa 70 Marine militari, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha sottolineato come il mare rappresenti un elemento essenziale per la sicurezza, il commercio, l’economia e lo sviluppo tecnologico. Richiamando le recenti crisi nel Mar Rosso e negli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb, il Ministro ha evidenziato la crescente centralità degli spazi marittimi nello scenario geopolitico internazionale. Un altro fattore strategico, secondo il Ministro della Difesa, è rappresentato dalla dimensione sottomarina dove si trovano infrastrutture essenziali per il transito di energia e dati essenziali per il regolare funzionamento delle società moderne. Crosetto si è poi soffermato sull’impatto di droni, sistemi autonomi e intelligenza artificiale sul futuro della Difesa. In questo contesto, ha sottolineato l’importanza di tradurre rapidamente i progressi tecnologici in capacità operative concrete, attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale, dell’interoperabilità tra le forze armate e della capacità industriale.

Il comunicato della Difesa