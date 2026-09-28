Crosetto alla Camera: trasparenza sulla presenza militare in Arabia Saudita

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare dell’On. Bonelli (AVS) sul ruolo delle Forze Armate italiane presenti in Arabia Saudita, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha ribadito che la presenza dei militari italiani nell’area si fonda su un quadro giuridico definito e su un percorso parlamentare pienamente trasparente. Il Ministro ha ricordato che il 5 marzo il Parlamento ha approvato le risoluzioni che autorizzavano il dispiegamento di sistemi di difesa antimissilistica e di sorveglianza per la protezione dei cittadini italiani e a sostegno dei Paesi alleati e partner dell’area del Golfo. Ha quindi proseguito il suo intervento ricordando che la misura è stata confermata con la proroga delle missioni internazionali approvata dalla Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato il 14 luglio e dall’Aula della Camera il 28 luglio, dopo un ciclo di audizioni nel quale il Capo di Stato Maggiore della Difesa e il Comandante del Vertice Operativo Interforze hanno fornito tutti gli elementi informativi necessari. In conclusione, Crosetto ha confermato che il Parlamento è stato costantemente coinvolto in ogni passaggio decisionale, per consentire il pieno esercizio delle sue prerogative. Il video del question time