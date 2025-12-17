circle x black
Cerca nel sito
 

A Corrado Augias il Premio Laurentum 'I Valori della Cultura'

sponsor

Durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio

A Corrado Augias il Premio Laurentum 'I Valori della Cultura'
17 dicembre 2025 | 08.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"È un premio che mi colpisce molto, consegnato in una sala importante: qui nel 1924 i deputati aventiniani si riunirono per protestare contro la violenza fascista e per esaltare i valori di un libero e democratico parlamento e nel 1946 vennero proclamati i risultati del referendum istituzionale del 2 giugno che diede vita alla Repubblica Italiana". Così il giornalista, autore e conduttore Corrado Augias nell'accettare il Premio Laurentum ‘I Valori della Cultura’, consegnato durante la cerimonia di premiazione della XXXIX edizione nella Sala della Lupa della Camera dei Deputati, a Palazzo Montecitorio.

“Una figura - recita la motivazione - che ha saputo incarnare con rigore e passione il ruolo di interprete raffinato e insostituibile della cultura italiana ed europea. Autore, giornalista, uomo di teatro e divulgatore, Augias ha dedicato la sua vita a rendere accessibili i saperi, raccontando la complessità della storia, della letteratura e delle idee con uno stile inconfondibile, animato da curiosità, chiarezza e profonda integrità morale. Il suo percorso, segnato da una costante ricerca della verità e da un instancabile desiderio di condivisione, ha avvicinato intere generazioni al piacere della conoscenza e al senso critico, trasmettendo il valore della cultura come strumento di liberazione e di crescita personale e collettiva".

Attraverso la parola, scritta e narrata, Augias “ha costruito ponti tra mondi diversi, restituendo alla società il senso profondo del dialogo, del rispetto e della memoria. Per la sua opera preziosa e la sua testimonianza esemplare nel diffondere, custodire e rinnovare i valori della cultura, il Premio Laurentum riconosce in Corrado Augias una guida luminosa e un esempio di coerenza e passione civile. Perché, come afferma Albert Einstein, ‘La cultura è ciò che rimane quando si è dimenticato tutto’ e questa citazione sottolinea l’importanza della cultura come fondamento della conoscenza e della crescita personale, valori che Augias ha sempre promosso con dedizione e rigore morale”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Premio Laurentum Valori della Cultura Corrado Augias
Vedi anche
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza