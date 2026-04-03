A Palazzo Merulana in mostra Nicola Pucci e il suo Nuovo Realismo Magico

Palazzo Merulana ospita, fino al 5 di luglio, in mostra Nicola Pucci e il suo Nuovo Realismo Magico, nell'ambito del progetto 'Scuola italiana. La pittura contemporanea e il suo spirito circolare nel tempo storico', nata da un’idea e a cura di Gianluca Marziani. Compiere un’indagine sullo stato dell’arte contemporanea è una sfida ardua e affascinate che impone, innanzitutto, la scelta di una prospettiva, ovvero il punto di vista in relazione al quale condurre ed approfondire la propria ricerca. Ne è ben consapevole il curatore e critico d’arte Gianluca Marziani che ha deciso di intraprendere questo formidabile viaggio artistico attraverso l’analisi della produzione pittorica figurativa. Per farlo ha scelto, non a caso, di esaminare il contesto italiano e di partire per questo da un luogo della cultura ben preciso, il museo Palazzo Merulana a Roma, che custodisce alcuni dei grandi capolavori dell’arte figurativa della prima metà del Novecento. Si tratta delle opere della Collezione Elena e Claudio Cerasi: novanta gioielli della Scuola Romana, nati dall’ingegno e dal talento di artisti come Giacomo Balla, Mario Sironi, Giorgio De Chirico, Antonio Donghi, Mario Mafai, Antonietta Raphaël e Giuseppe Capogrossi, solo per citarne alcuni.

Il passo successivo è stato quello di individuare alcuni artisti figurativi contemporanei che, per i caratteri della propria poetica e produzione, potessero dialogare con le opere della Collezione sulla base di una specifica linea tematica, in un presente pluralista e dinamico dove la pittura contemporanea dialoga con il passato: idee artistiche, stili e linguaggi ritornano in forme nuove, creando, nella storia dell’arte, un movimento circolare. Ha visto così la luce il progetto “Scuola italiana. La pittura contemporanea e il suo spirito circolare nel tempo storico” che Gianluca Marziani propone al pubblico di Palazzo Merulana, con il sostegno strategico di Scrinium. Il primo appuntamento, che si concluderà il 5 luglio, sarà con la mostra dell’artista palermitano Nicola Pucci secondo la linea tematica del Realismo magico.

La prima “tappa” con l’artista palermitano Nicola Pucci e il suo Nuovo Realismo Magico. Nicola Pucci è un pittore italiano di fama internazionale, noto per il suo realismo visionario e surreale. Nelle sue opere la tecnica figurativa si combina a contesti onirici, decontestualizzazioni e presenze animali, con un forte impatto emotivo e narrativo. L’origine palermitana del pittore viene sottolineata dal curatore per una ragione affine alla filosofia del progetto, ovvero identificare l’energia unica di zone ad alta connotazione culturale, come il capoluogo siciliano, dove sono cresciuti molti pittori della generazione qui rappresentata, lungo visioni che hanno trasfigurato il reale con ironia, espressività, apparente leggerezza e senso morbido del tragico.

Spiega Marziani: "Nicola Pucci ha questa genetica pittorica e se la porta dentro nel circuito del quotidiano, ispirato da luoghi eterogenei che non dichiarano la provenienza, lasciando che la città d’origine si mescoli ai siti sparsi che colpiscono il suo immaginario. Da questo spunto, inizia la trasformazione del reale generativo, distillando le sospensioni metafisiche in un Nuovo Realismo Magico, dove l’equazione tra realtà e magia diviene chiave di lettura e porta dei mille destini". A dialogare con le opere della Collezione Cerasi, in un incontro su cui i visitatori sono chiamati a riflettere, sono diciannove quadri dell’artista Pucci. Tra questi alcuni della serie degli aerei (es. 'Aereo con Gorilla', 'Aereo cerchio III' e 'Aereo cerchio IV'), della serie degli animali ('Salto cavallo bianco su treno', 'Salto cavallo bianco su treno II', 'Galli coppia 1', 'Galli coppia 2', 'Galli coppia 3') o ancora le opere che esplorano l'incontro tra il mondo umano e quello animale ('Ragazza con toro e rose', 'Donna con toro giallo', 'Leone con bambino III', 'Bambino con cane I') fino ad arrivare a 'Cabina magica' del 2026, che richiama immediatamente alla memoria 'I bagni metafisici' di De Chirico.

Ma perchè proprio la pittura italiana? "Ripartire dalla Pittura Italiana Contemporanea significa affermare il peso specifico del Pensato in Italia. Questa non è soltanto la giostra mercificata del Made in Italy, ma un qualcosa che radica prima il pensiero e poi le azioni linguistiche. Pensare Italiano e Dipingere Italiano: un’indicazione che in alcuni casi ha forgiato movimenti e avanguardie di grande rilievo. Si pensi al Futurismo, alla Metafisica e al Realismo Magico, fino ai postmodernismi di Transavanguardia, Pittura Colta e Medialism".

Una selezione accurata vedrà il coinvolgimento di artisti che rappresentano la generazione da cui sono emersi gli autori degli anni Novanta. Ognuno occuperà una linea tematica per creare dialoghi di affinità, appartenenza e debito (forse credito) iconografico. L’obiettivo, racconta l’ideatore, sarà cercare e creare relazioni di “affinità, appartenenza e debito (forse credito) iconografico, in una stereofonia visiva che rilascerà linfa sulla natura altruistica della memoria”. Una selezione accurata vedrà il coinvolgimento di artisti che rappresentano la generazione da cui sono emersi gli autori degli anni Novanta. Ognuno occuperà una linea tematica per creare dialoghi di affinità, appartenenza e debito (forse credito) iconografico. L’obiettivo, racconta l’ideatore, sarà cercare e creare relazioni di “affinità, appartenenza e debito (forse credito) iconografico, in una stereofonia visiva che rilascerà linfa sulla natura altruistica della memoria”.