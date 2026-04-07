'Accendi la mente', le strategie per allenare i pensieri e vincere meglio

"Accendi la mente. 21 strategie per allenare i pensieri e vincere meglio" è il libro di Ivan Basso, due volte vincitore del Giro d’Italia, e Michele Grotto, che sarà in tutte le librerie il 15 aprile per Bompiani (pp. 288, 18 euro). La notizia arriva a un mese dall’avvio della kermesse in rosa.

Siamo circondati da slogan motivazionali che ci ripetono che la strada verso il successo passa da forza di volontà, obiettivi sempre più alti e trasformazioni radicali. Ma l’esperienza quotidiana ci insegna che la motivazione da sola non basta. Anche con le migliori intenzioni, è facile ricadere negli automatismi, nella procrastinazione, in una sottile forma di autosabotaggio che smorza i cambiamenti prima che diventino abitudine. Il punto non è la volontà, ma il metodo. "Accendi la mente" è un titolo che nasce dall’incontro tra due prospettive complementari. Michele Grotto, esperto di architettura delle scelte, porta con sé il contributo più avanzato delle neuroscienze applicate, mostrando come le decisioni che plasmano la nostra vita prendano forma nel cervello ben prima di diventare azioni. Ivan Basso, campione internazionale del ciclismo, spiega come la mentalità vincente non sia un dono riservato a pochi, ma una competenza che si può allenare, nutrire e rendere stabile.

«Scrivere questo libro è stato anche un viaggio personale, perché mi ha permesso di rileggere ciò che ho vissuto da una prospettiva diversa -spiega Basso in una dichiarazione- usando parole nuove e strumenti che prima non avevo. Molte cose che non ero mai riuscito davvero a raccontare hanno trovato spazio durante questo lavoro, e nel farlo mi sono reso conto che dentro certe esperienze c’era molto più di quanto pensassi». La redazione del libro è stata bella e complessa, addirittura avventurosa. «Abbiamo scritto ovunque: a bordo strada durante le gare, in hotel, in ufficio, in casa, perfino durante le tappe del Giro d’Italia. Ogni contesto apriva nuove idee, nuovi collegamenti, nuove consapevolezze. Questo libro non nasce solo come racconto del passato: è stato scritto con la mente accesa sul presente, osservando ciò che è accaduto e ciò che accadeva davanti a noi mentre cercavamo di spiegare proprio quei meccanismi, in modo accessibile e comprensibile per tutti».

Anche Michele Grotto, esperto di scienze comportamentali, dal canto suo torna sul fatto che «esistono già molti libri sulla performance, sul miglioramento individuale e sul self-help, ma esistono pochi strumenti davvero capaci di tenere insieme rigore scientifico, applicazione pratica ed esperienza quotidiana. Ed è da questa esigenza che è nato Accendi la mente, che oltre a essere un libro è uno strumento che oltre a stimolare riflessioni e a trasferire nozioni, ha l’obiettivo di aiutare il lettore soprattutto a leggere meglio i propri meccanismi mentali, le proprie scelte e i propri comportamenti. Nel mio lavoro incontro ogni giorno persone molto diverse tra loro (dagli imprenditori ai professionisti, passando per i manager e gli atleti) e tutti hanno una costante comune: spesso quello che fa la differenza non è la mancanza del potenziale, ma la mancanza di una lettura lucida di ciò che accade dentro di loro. Per questo credo che comprendere il funzionamento della propria mente debba essere una competenza trasversale, utile in ogni fase della vita. Ed è per questo che abbiamo pensato di dare vita a un libro pensato per chiunque, perché a prescindere dal momento che vivi o da ciò che fai, arriva sempre il punto in cui hai bisogno di saper accendere la tua mente».

La prima presentazione del volume si terrà a Verona il giorno 16 aprile alle ore 18.30.