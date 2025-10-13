Adele Fendi, un secolo di visione e coraggio femminile

Roma, 1925. In una città che comincia a respirare modernità, dove le donne si liberano da busti e costrizioni, Adele Fendi apre una piccola boutique di pelletteria in via del Plebiscito. Un gesto semplice, quasi anonimo, destinato però a cambiare per sempre il panorama della moda italiana. Oggi, a cento anni da quella data, Maria Teresa Venturini Fendi - nipote di Adele, figlia di Anna, una delle cinque celebri sorelle Fendi - celebra quella fondatrice visionaria con il libro "Adele F.", in uscita il 28 ottobre da Salani Editore.

Il volume, edito in occasione del centenario della maison, non è solo un omaggio familiare, ma una testimonianza storica e culturale che ripercorre un secolo di trasformazioni, attraverso la figura di una donna capace di costruire — con tenacia, disciplina e intuizione — un impero tutto al femminile.

Adele Fendi (1897-1978) emerge tra le pagine come una figura carismatica e complessa: imprenditrice rigorosa, madre esigente, ma anche donna libera e appassionata, che seppe coinvolgere le sue cinque figlie in un progetto comune, facendone le protagoniste del Made in Italy. Un modello di leadership femminile ante litteram, capace di unire famiglia, lavoro e visione artistica.

Con una scrittura rapida e suggestiva, Maria Teresa Venturini Fendi offre uno sguardo dall'interno su un mondo in continua evoluzione. Il libro alterna ricordi affettuosi a riflessioni lucide, restituendo l’immagine di una matriarca che ha lasciato un’impronta indelebile non solo sulla propria famiglia, ma anche sulla cultura italiana.

Nel racconto, trovano spazio anche le collaborazioni e le frequentazioni illustri della maison: da Karl Lagerfeld, storico direttore creativo, che la definì "una vera matrona romana, ma amabile", fino a Luchino Visconti, Rudolf Nureyev, Catherine Deneuve e Madonna. Figure che testimoniano l’'influenza trasversale del mondo Fendi, tra moda, arte e spettacolo.

"Adele F." è più di una biografia. È il ritratto di un'Italia che cambia, di un universo femminile che conquista il proprio spazio, e di un’idea di bellezza costruita con rigore, passione e innovazione. Maria Teresa Venturini Fendi, oggi presidente della Carla Fendi Foundation, restituisce alla memoria collettiva il volto autentico di una fondatrice. E con lei, celebra una lunga stagione di eccellenza italiana che ancora oggi risplende sulle passerelle del mondo. (di Paolo Martini)