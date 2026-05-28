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Al via la XXI edizione del festival Filosofi lungo l'Oglio, 'Ascoltare' è la parola chiave

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Da giovedì 4 giugno a martedì 28 luglio, 32 incontri in 24 comuni tra Brescia, Bergamo e Cremona

Al via la XXI edizione del festival Filosofi lungo l'Oglio, 'Ascoltare' è la parola chiave
28 maggio 2026 | 16.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giunge alla XXI edizione il festival Filosofi lungo l’Oglio, kermesse culturale diretta dalla professoressa e filosofa levinasiana Francesca Nodari, che anche quest’anno porterà lungo il fiume Oglio filosofi, studiosi e intellettuali di rilievo nazionale e internazionale, protagonisti di incontri, conferenze e dibattiti. A partire da giovedì 4 giugno fino a martedì 28 luglio, il festival proporrà 32 appuntamenti in 24 municipalità tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona: un’agorà itinerante per esplorare insieme la profondità dell’Ascoltare.

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La parola chiave di quest’edizione, "Ascoltare", come spiegano gli organizzatori della rassegna, "va intesa come pratica consapevole e apertura autentica all’altro. In una società che esalta la produttività, la velocità e la performance, ascoltare diventa un gesto controcorrente: richiede tempo, attenzione e rispetto, invita a sospendere il flusso incessante di stimoli per accogliere ciò che accade. Interrogarsi sull’ascolto significa interrogarsi sul modo in cui abitiamo il mondo e costruiamo i legami". Quest’anno il festival sarà interamente dedicato alla psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, madrina storica del festival e membro del comitato scientifico, che ha preso parte alla kermesse sin dalla sua prima edizione.

Il festival offrirà una serie di eventi che spaziano dalle lezioni magistrali alle passeggiate filosofiche, includendo anche lo spettacolo del celebre regista e attore Massimiliano Finazzer Flory, "Essere Leonardo da Vinci. Un’intervista impossibile". L’apertura del festival è prevista per giovedì 5 giugno a Brescia con l’intervento dell'ex presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky, e celebrerà l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Tra i tanti appuntamenti anche l'incontro con la criminologa Roberta Bruzzone giovedì 16 luglio a Villachiara (Bs) nella sede della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio. Torna la cerimonia di conferimento del "Premio Internazionale di Filosofia/Filosofi lungo l’Oglio. Un libro per il presente", che giunge alla sua XV edizione e verrà assegnato alla filosofa francese Danielle Cohen-Levinas. Gli ospiti nazionali e internazionali di questa edizione sono: Andrea Bariselli, Marco Bartoli, Miguel Benasayag, Maurizio Bettini, Enzo Bianchi, Guidalberto Bormolini, Roberta Bruzzone, Massimo Cacciari, Mario Caffi, Danielle Cohen-Levinas, Umberto Curi, Pietro Del Soldà, Sergio Della Sala, Duccio Demetrio, Marco Ermentini, Massimiliano Finazzer Flory, Umberto Galimberti, Anna Maria Giannini, Isabella Guanzini, David Le Breton, Enrica Lisciani Petrini, Stefano Mancuso, Michela Marzano, Francesco Miano, Salvatore Natoli, Francesca Nodari, Vincenzo Paglia, Massimo Recalcati, Francesca Rigotti, Gigliola Staffilani, Andrea Tagliapietra, Marco Vannini, Gustavo Zagrebelsky, Stefano Zamagni.

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Filosofi lungo l'Oglio Ascoltare Festival Cultura Filosofia
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